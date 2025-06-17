الثلاثاء 17 يونيو 2025
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أخبار مصر

وزيرة التضامن تتلقى تقريرا عن التدخلات التنموية لدعم سكان المناطق المطورة

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، فيتو

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا عن التدخلات التنموية للوزارة لدعم سكان المناطق المطورة بديلة العشوائيات، حيث تم تنفيذ حزم من أنشطة الحماية الاجتماعية التي تستهدف رفع العبء عن كاهل الأسر بهذه المناطق.

 

مناطق أهالينا والمحروسة 


 
وأشار التقرير إلى أن شهر مايو الماضي شهد تنفيذ 4 قوافل تنموية بمناطق أهالينا والمحروسة 1+2 ومعا، وذلك بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومؤسسات المجتمع المدني "اسمعونا، سبع سنابل،بهية والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة". 
 
وأوضح التقرير أن القوافل تضمنت العمل على عدد من المحاور، حيث تم تقديم خدمات طبية مجانية للأسر استفاد منها 1,276 مستفيدا ومستفيدة لكافة التخصصات من الرمد وفحص العين وعيادة  العظام والأنف والأذن وتخصص الأطفال متضمنة  التطعيمات والباطنة والجلدية، حيث تم توفير الفحوصات الطبية مجانا والتحاليل والأدوية مع تحويل الحالات الحرجة للمستشفيات.
 
وأشار التقرير إلى تنفيذ عدد واسع من برامج  التوعية بالقوافل استهدفت 300 مستفيد، حيث قامت  مؤسسة بهية بتنفيذ ورش  للسيدات  للتوعية بأهمية  الكشف المبكر عن سرطان  الثدي وآليات ذلك. 


 
وهذا بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تم تنفيذ أنشطة توعوية حول مخاطر الإدمان وطرق الوقاية، حيث قام متطوعو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالانتشار في القافلة وعمل التوعية للمستفيدين بخطورة المخدرات والتدخين مع التأكيد على توفير  العلاج بالمجان وفى سرية تامة عبر العيادة المنشأة بمنطقة أهالينا ومن خلال الورش الفنية والفنون التعبيرية  .
 
كما قامت الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بتقديم ندوات حول الصحة الإنجابية وختان الإناث والمسألة السكانية والتربية الأسرية الإيجابية وصحة الأم والطفل.

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التضامن الاجتماعي الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الكشف المبكر عن سرطان الثدي المناطق المطورة بديلة العشوائيات مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي

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