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71 طالب ثانوية عامة مكفوفين ومتفوقين أدوا امتحان اللغة الأجنبية الثانية في الدقهلية

غرفة امتحانات الثانوية
غرفة امتحانات الثانوية بالدقهلية، فيتو

تواصل لجان الثانوية العامة بالدقهلية أعمالها وسط متابعة ميدانية مشددة، حيث يؤدي اليوم 71 طالبا وطالبة بينهم 4 مكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الثانية ومقاييس المفاهيم للغة الأجنبية الثانية  .

 وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والمهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة تعليم الدقهلية  ورئيس غرفة العمليات.

 

المواد الامتحانية اليوم للثانوية العامة 
وأدى الطلاب امتحاناتهم في مواد: 
-اللغة الأجنبية الثانية 
-مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية
وسط أجواء هادئة وانضباط ملحوظ داخل اللجان وتحت إشراف ميداني مكثف من قيادات التعليم على مستوى المديرية والإدارات التعليمية.


وتابع سير الامتحانات فريق غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لرصد أي ملاحظات أو تجاوزات والتعامل الفوري معها.

عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات

يُذكر أن عدد الطلاب المتقدمين 
-مادة اللغة الأجنبية الثانية  للطلاب المكفوفين ٤ طلاب
-مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب STEM  (٦٧)طالبا وطالبة 
-مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية لطلاب STEM (٦٧)طالبا وطالبة

دعم الانضباط وتوفير أجواء مناسبة تساعد الطلاب على أداء الامتحانات
وتستمر المتابعة اليومية على مدار فترة الامتحانات بهدف دعم الانضباط وتوفير أجواء مناسبة تساعد الطلاب على أداء الامتحانات في ظروف مستقرة ومريحة

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التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب المتقدمين للامتحانات الثانوية العامة بالدقهلية التعامل الفورى امتحان اللغة الاجنبية الثانية المهندس محمد فؤاد الرشيدي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية غرف العمليات الفرعية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

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