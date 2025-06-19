مصدر بالزمالك يكشف سبب تأخر الإعلان عن تعيين جون إدوارد مديرا رياضيا للفريق

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن السبب وراء تأخر الإعلان الرسمي عن التعاقد مع جون إدوارد لتولي منصب المدير الرياضي للنادي خلال المرحلة المقبلة.

مصدر بالزمالك يكشف سبب تأخر إعلان التعاقد مع جون إدوارد

وأكد المصدر أن السبب الرئيسي للتأخير يعود إلى وجود بعض الرتوش الأخيرة في بنود العقد، التي سيتم حسمها بشكل نهائي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف أن الاتفاق تم بنسبة كبيرة، ويتبقى فقط وضع اللمسات النهائية على بعض التفاصيل الخاصة بالمدة والاختصاصات والراتب.

جون إدوارد

وبدأ الحديث عن تعيين جون إدوارد مديرا للتعاقدات قبل نهاية الموسم الماضي قبل أن يتطور الأمر إلى الحديث عن تعيينه مديرا رياضيا لنادي الزمالك دون إعلان رسمي حتى الآن.

ويحتاج الزمالك إلى تعيين مدير رياضي في أسرع وقت؛ من أجل وضع خطة للموسم الجديد بحثا عن تحقيق البطولات الكبرى والعودة مرة أخرى لدوري أبطال أفريقيا.

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