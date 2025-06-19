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بث مباشر، مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  لخوض مواجهة بالميراس البرازيلي اليوم علي ملعب ميتلايف  في ثاني جولات الفريق ضمن منافسات المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية

بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025

ويمكن مشاهدة مباراة بالميراس والأهلي بث مباشر عبر قنوات “MBC” و“DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.

أو من خلال متابعة موقع فيتو، التي تقدم خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي وبالميراس. 

للمشاهدة اضغط هــــــنــا

موعد مباراة الأهلي وبالميراس 

مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلي تقام في السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

تشكيل الأهلي أمام بالميراس

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، ياسر إبراهيم، أشرف داري، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: تريزيجية، زيزو، وسام أبو علي.

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