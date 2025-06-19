توافد جماهير بالميراس بأعداد كبيرة لملعب ميتلايف قبل مواجهة الأهلي (فيديو)
كأس العالم للأندية، توافد عدد كبير من جماهير فريق بالميراس البرازيلي، على ملعب ميتلايف، لمؤازرة فريقها أمام الأهلي في ثاني جولات الفريق ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية.
فيما أعلن خوسيه ريبييرو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل فريقه استعدادا لخوض مواجهة بالميراس البرازيلي اليوم علي ملعب ميتلايف في ثاني جولات الفريق ضمن منافسات المجموعة الأولى
تشكيل الأهلي أمام بالميراس
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: يحيى عطية الله، ياسر إبراهيم، أشرف داري، محمد هاني
خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان
خط الهجوم: تريزيجية، زيزو، وسام أبو علي
موعد مباراة الأهلي وبالميراس
مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلي تقام في السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بالميراس
ويمكن مشاهدة مباراة بالميراس والأهلي عبر قنوات “MBC” و“DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا