تفاصيل استعراض الحدود المشتركة بين محافظتي دمياط والدقهلية

عقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اليوم الخميس، اجتماعًا مشتركًا بديوان عام محافظة دمياط، لمراجعة وتطبيق الحدود الإدارية بين المحافظتين، وذلك في ضوء القرار الجمهوري الصادر عام 2023 بشأن إعادة تنظيم الحدود بين المحافظات.

استعراض ومناقشة الحدود المشتركة بين الدقهلية ودمياط

حيث تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة الحدود المشتركة بين المحافظتين، والتأكيد على تنفيذ ما ورد تفصيليًا في القرار الجمهوري بما يضمن الدقة القانونية والميدانية.

تطبيق الحدود الإدارية لتحقيق العدالة

وأكد " المحافظان "خلال الاجتماع أن تطبيق الحدود الإدارية يأتي في إطار الحرص على تحقيق المصلحة العامة، وضمان تقديم الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الإدارية وتيسير تقديم الخدمات.

وقال اللواء طارق مرزوق "تطبيق القرار الجمهوري بشأن الحدود الإدارية يتم وفقًا لما يحقق الصالح العام، وما يهمنا أولًا وأخيرًا هو راحة المواطنين، وضمان وصولهم للخدمات بأفضل شكل ممكن".

الشهابي …محافظة دمياط ملتزمة بالتنسيق الكامل مع محافظة الدقهلية

ومن جانبه، شدد الدكتور أيمن الشهابي على أن محافظة دمياط ملتزمة بالتنسيق الكامل مع محافظة الدقهلية، لتنفيذ ما ورد في القرار، في إطار من التعاون المشترك والحرص المتبادل على تحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

استمرار التنسيق بين اللجان الفنية المختصة في المحافظتين

واختُتم الاجتماع بتأكيد المحافظين على استمرار التنسيق بين اللجان الفنية المختصة في المحافظتين، لضمان تنفيذ دقيق للحدود الجديدة، بما يتفق مع الأطر القانونية والميدانية المعتمدة، ويخدم مصالح المواطنين في المناطق الحدودية.

جاء الاجتماع بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام محافظة دمياط، والدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، ومحسن طه مدير عام المجالس واللجان بمحافظة الدقهلية، والمهندس محمد السيد وكيل وزارة الزراعه بالدقهلية، والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس مدينة جمصه، ونادر محيي رئيس مركز ومدينة الجمالية، والمهندس مصطفي كمال ممثل مديرية المساحه بالدقهلية، وخالد أبوالخير مدير إدارة التقسيم الإداري بالدقهلية، ومحمد جلال مدير عام الأملاك بالدقهلية، والمهندسة مها صبري مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالدقهلية، والمهندسة علياء عبدالباسط وكيل ادارة التخطيط العمراني، وفهمي علام مدير إدارة الثروة السمكية بالدقهلية.

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