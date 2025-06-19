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محافظ الدقهلية يستقبل نائب وزير الصحة لمتابعة سير العمل بالمنشآت الطبية

استقبال نائب وزير
استقبال نائب وزير الصحة بمحافظة الدقهلية، فيتو

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، بمكتبه بالديوان العام، الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي، وذلك خلال زيارته لمتابعة عدد من المنشآت الصحية بالمحافظة والتأكد من كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

محافظ الدقهلية يستقبل نائب وزير الصحة للطب الوقائي لمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية 

وأكد المحافظ أن توجيهات القيادة السياسية النهوض والارتقاء بالرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والدكتور تامر الطنبولي وكيل مديرية الصحة للطب الوقائي.

دعم خطط التنمية بالقطاع الصحي

في بداية اللقاء رحب محافظ الدقهلية بنائب وزير الصحة، مؤكدًا على التعاون الدائم والتنسيق مع وزارة الصحة للتوسع في دعم خطط التنمية بالقطاع الصحي وتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية، مشيدًا بدور إدارة الطب الوقائي بالوزارة نحو تعزيز الخدمات الوقائية والصحة العامة وتحسين الأداء والمتابعة المستمرة للنهوض بالمؤسسات الصحية على أرض المحافظة.

انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية

 

وأكد محافظ الدقهلية، أهمية تضافر الجهود لتطوير الأداء داخل المستشفيات والوحدات الصحية لتلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى متابعته الميدانية المستمرة بالمرور على المستشفيات والمنشآت الطبية لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى كون القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات منظومة العمل بما يحقق رضا المواطن ويلبي متطلباته.

دعم القطاع الصحي والفرق الطبية

ومن جانبه ثمن الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان جهود محافظ الدقهلية في دعم القطاع الصحي، وأداء الفرق الطبية والإدارية في مختلف المنشآت الصحية بالدقهلية، وجهودهم المبذولة في الارتقاء بالمنظومة الطبية وتقديم خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية للمرضي.

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