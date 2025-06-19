امتحانات الثانوية العامة، تكليفات هامة خلال اجتماع الوزير مع وكيل تعليم الدقهلية

شهد المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، والدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام بالمديرية ولفيف من قيادات التعليم بالدقهلية، اجتماع محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، لمناقشة نقاط خاصة بتنظيم امتحانات الثانوية العامة.

أبرز نقاط خاصة بتنظيم امتحانات الثانوية العامة

وتناول الاجتماع من أهمها:

-دعم الوزارة الكامل للمديريات التعليمية لتيسير أداء المهام المكلفة بها بكفاءة

-إجراءات مشددة لضمان انتظام سير الامتحانات وتحقيق الإنضباط

-التفتيش الدقيق للطلاب قبل دخول اللجان

-لا تهاون في عمليات الغش وتطبيق القانون الخاص بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات تجاه المخالف

-التأكيد على وصول أوراق الأسئلة في الميعاد المحدد للجان

-التأكيد على عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة



وفي ختام الاجتماع أكد وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تثق ثقة كبيرة في قياداتها التعليمية وتقدم كافة سبل الدعم كي تتم امتحانات الثانوية العامة بصورة منضبطة ومؤمنة وبما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

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