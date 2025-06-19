البحث العلمي تعلن فتح باب التقدم للترشح لعضوية اللجان الوطنية

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم للترشح لعضوية اللجان الوطنية التابعة لها، وذلك اعتبارًا من اليوم ولمدة شهر كامل، عبر الموقع الرسمي للأكاديمية، في إطار حرصها على دعم التميز العلمي وتعزيز دور مصر في المحافل العلمية الدولية.

وتسعى الأكاديمية من خلال هذا الإعلان إلى ضم نخبة من صفوة العلماء والخبراء من الجامعات والمراكز البحثية المصرية للمشاركة الفعالة في عضوية اللجان الوطنية التي تمثل مصر في الاتحادات والمنظمات العلمية الدولية المناظرة، وتسهم في إثراء العمل العلمي محليًا ودوليًا.

دور اللجان الوطنية:

* تمثل مصر في أنشطة الاتحادات الدولية المتخصصة.

* تسهم في جذب الفعاليات العلمية الدولية إلى مصر.

* تنظم مؤتمرات وندوات وورش عمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

* تنشر أحدث مستجدات التخصصات العلمية داخل المجتمع العلمي المصري.

* تتعاون مع تشكيلات الأكاديمية في إعداد الدراسات الفنية وتقديم المشورة المتخصصة.

شروط وضوابط الترشح:

* التقدم لعضوية لجنة واحدة فقط من بين اللجان المعلنة.

* أن يكون المتقدم عاملًا بإحدى الجهات العلمية داخل جمهورية مصر العربية وعلى رأس العمل.

* حضور اجتماعات اللجنة التي تُعقد مرة كل شهرين على الأقل، علمًا بأن التغيب مرتين متتاليتين أو ثلاث مرات متفرقة سنويًا يُعد اعتذارًا ضمنيًا عن العضوية.

* يتم التقديم إلكترونيًا فقط ولن يُلتفت لأي طلبات ورقية أو تُقدّم يدويًا.



اللجان العلمية المفتوح باب الترشح لها:

1. اللجنة الوطنية للرياضيات

2. اللجنة الوطنية للفيزياء

3. اللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء

4. اللجنة الوطنية للكيمياء البحتة والتطبيقية

5. اللجنة الوطنية للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية والعلوم الوراثية

6. اللجنة الوطنية لعلوم التغذية

7. اللجنة الوطنية لعلوم الأدوية والسموم

8. اللجنة الوطنية لعلوم الراديو والاتصالات

9. اللجنة الوطنية للعلوم البيئية وصون الطبيعة

10. اللجنة الوطنية للعلوم البيولوجية

11. اللجنة الوطنية للمواد الجديدة والمتقدمة

12. اللجنة الوطنية لعلوم الأرض

13. اللجنة الوطنية للمرأة في العلوم

14. اللجنة الوطنية لعلوم البحار والمصايد

15. اللجنة الوطنية للعلوم الإنسانية والاجتماعية

16. اللجنة الوطنية لعلوم الذكاء الاصطناعي

17. اللجنة الوطنية للوبائيات

معايير الاختيار تشمل:

* النشر الدولي ومعامل هيرش (H-index)

* الجوائز العلمية المحلية والدولية

* العضويات الدولية في الاتحادات والجمعيات العلمية

* التوزيع الجغرافي والتمثيل العادل لكافة أقاليم الجمهورية

* تمثيل الشباب (أقل من 40 عامًا بنسبة لا تقل عن 20%)

* تمثيل الخبراء (أكبر من 60 عامًا بنسبة لا تقل عن 20%)

* مراعاة تمثيل المرأة وأصحاب التخصصات الدقيقة والصلة المباشرة بأنشطة الاتحادات الدولي.

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