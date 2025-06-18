الخميس 19 يونيو 2025
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أخبار مصر

التعليم العالي تكشف عن استخلاص منتجات صيدلانية ودوائية وغذائية من الطحالب (فيديو)

المركز القومي للبحوث،
المركز القومي للبحوث، فيتو

تواصل وزارة التعليم العالي  نظر سلسلة "بديل المستورد 2025" بالتعاون مع المركز القومي للبحوث.

ونجح المركز القومي للبحوث، من خلال جهود الدكتورة/ رحاب علي حسن، الباحثة بمعهد بحوث الصناعات الصيدلانية والدوائية، في استخلاص مجموعة من المنتجات الحيوية من الطحالب، تُستخدم في صناعات دوائية وصيدلانية.

المنتجات المستخلصة تتميز بكونها صديقة للبيئة، وذات كفاءة عالية، وتُعد بدائل محلية لمواد تُستورد من الخارج بتكلفة مرتفعة، ما يُسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وفتح آفاق جديدة في صناعات حيوية ومتنوعة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تعميق التصنيع المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال المخرجات البحثية يمثل أولوية وطنية تدعمها الوزارة بكل قوة، مشيرًا إلى أن مبادرة "بديل المستورد" التي ينفذها المركز القومي للبحوث تُجسد الدور الحيوي للبحث العلمي في خدمة الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة.

وتتضمن المبادرة تقديم حلول تكنولوجية من خلال أكثر من 200 منتج بحثي في مجالات الصناعة والدواء والزراعة والطاقة، تم تطويرها داخل المعاهد التابعة للمركز، وعدد منها دخل بالفعل حيز التطبيق الصناعي أو نصف الصناعي، ومنها منتجات بديلة يتم استيرادها من الخارج مثل المواد الدوائية الخام والدهانات والبلاط المطاطي وخلايا الطاقة الشمسية.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي ستقوم بنشر سلسلة فيديوهات تعريفية بالتعاون مع المركز القومي للبحوث، بهدف تسليط الضوء على هذه المنتجات البحثية وتعزيز ثقة المجتمع ورجال الصناعة في جدوى المكون المحلي، بما يخدم أهداف الدولة في دعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

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