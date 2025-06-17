وزير التعليم العالي ينفي إلغاء مجانية المستشفيات الجامعية

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، أن المستشفيات تقدم رسالة إنسانية لخدمة المواطن البسيط وجزء كبير منها مجاني وأنه لا صحة لما يتم ترويجه أن الاستثمارات الجديدة لتحسين الخدمات في كل المستشفيات على مستوى الجمهورية عامة وبنها الجامعي خاصة، والتي تهدف إلى تحويل المستشفيات الجامعية إلى مدن طبية بالمحافظات والعواصم لخدمة المواطنين سيكون له تأثير في رفع أسعار الخدمة أو حرمان المواطن من الخدمة المجانية والخدمات المدعمة.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير التعليم العالي مستشفي الجراحة الجديد بمستشفيات بنها الجامعية بعد تطويره ورفع كفاءة المستشفي وغرف المرضي بتكلفة 350 مليون جنيه، يرافقه المهندس أيمن عطية محافظة القليوبية والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها والدكتور محمد الأشهب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وعميد طب بشري بنها والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية.

وأضاف الوزير أن خطة الدولة 2026 لدعم موازنة المستشفيات الجامعية الجديدة بمختلف الجامعات والمحافظات اعتبارا من العام المالي الجديد في يوليو المقبل غير مسبوقة لخدمة جموع المترددين علي المستشفيات من أبناء المحافظات وتحويل هذه المستشفيات إلي قلاع طبية لإنقاذ المرضي والحالات الحرجة.

مستشفى الجراحة الجديد بنها الجامعي

وأشار الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية أن أعمال رفع الكفاءة التى تمت بمستشفي الجراحة الجديدة ببنها الجامعي ضمت إضافة توسعات بالمبنى الاقتصادى من خلال توسيع عدد الغرف والعناية المركزة، وكذلك 17 كبسولة جراحية على أحدث المواصفات ووفقا للأكواد العالمية.

حيث كان يضم قبل التطوير 135 سرير وبعد التصميمات الجديدة والتعديلات الإنشائية وصل إلى 216 سرير، عبارة عن 52 غرفة إقامة للمرضى بإجمالى 208 سرير إقامة، بكل غرفة 4 أسرة، بالإضافة إلى 2 غرفه عزل فردي، و6 غرف كشف بالسونار فى كل دور.

وأضاف المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية أن المبنى أيضا يضم دور مخصص إدارى وأكاديمى يضم 7 أقسام للجراحة، بالإضافة إلى 2 قاعة للمحاضرات الواحد تضم 25 طالبا، وهو تأكيد على الدور التعليمى للجامعة وطلابها.

وأشار المدير التنفيذي لمستشفيات بنها إلى أنه على الرغم من أعمال التطوير التى كانت تتم بالمستشفيات الجامعية لم تتأثر الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، بل على العكس كان يصل إجمالى المترددين على المستشفيات الجامعية للاستفادة من الخدمة الطبية حوالى مليون مواطن خلال العام، سواء من أبناء محافظة القليوبية أو المحافظات المجاورة.

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