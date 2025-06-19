الخميس 19 يونيو 2025
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خارج الحدود

وول ستريت جورنال: ترامب أبلغ كبار مساعديه بأنه وافق على خطط الهجوم على إيران دون أن يعطي الأمر للتنفيذ

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ كبار مساعديه بأنه وافق على خطط الهجوم على إيران دون أن يعطي الأمر للتنفيذ.

وقبل قليل سمع دوي صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب وأماكن أخرى وسط إسرائيل.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد إطلاق صواريخ قبل قليل من إيران باتجاه أراضي إسرائيل.

وأشار المتحدث إلى أن "منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراض هذا التهديد"، داعيًا الجمهور إلى "دخول المناطق المحمية فور تلقي الإنذار، والبقاء فيها حتى إشعار آخر".

وأضاف: "لن يُسمح بالخروج من المنطقة المحمية إلا بعد تلقي تعليمات صريحة؛ وعليكم مواصلة العمل وفق تعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

وكانت منصات إعلامية إسرائيلية ذكرت أنه من المتوقع أن تصل إسرائيل "صلية كبيرة" من الصواريخ الإيرانية.

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صحيفة وول ستريت جورنال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم على إيران صفارات الإنذار منطقة تل أبيب

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