الخميس 19 يونيو 2025
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خارج الحدود

تحت الأرض ويصعب تدميرها، مسئولون إسرائيليون يعترفون بعدم قدرتهم على استهداف مخازن صواريخ إيران

إيران، فيتو
إيران، فيتو

نقلت نيويورك تايمز عن مسئولين إسرائيليين، قبل قليل، أن بعض صواريخ إيران تحت الأرض ويصعب تدميرها ويخزن بعضها بمخابئ فوق الأرض.

جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

 تحذير من الهجوم على محطة "بوشهر" النووية في إيران

وعلى الجانب الأخر أكد المدير العام لشركة "روساتوم" الروسية للطاقة النووية أليكسي ليخاتشوف أن أي هجوم على محطة "بوشهر" النووية في إيران قد يحدث كارثة على غرار تشيرنوبيل.

إجلاء مجموعة من الخبراء الروس في المحطة

وكشف ليخاتشوف أنه تم إجلاء مجموعة من الخبراء الروس في المحطة، فيما تقتضي الضرورة بقاء بعضهم في المحطة.

ودعا السلطات الإسرائيلية إلى "تجنب أي تلميح أو عمل قد يؤدي إلى ضرب المحطة"، محذرا من العواقب الوخيمة لذلك وكارثة على غرار تشيرنوبيل.

ضرب المحطات الذرية الإيرانية

كما أكد نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل تشوداكوف في وقت سابق، أن ضرب المحطات الذرية الإيرانية قد يتسبب في تلوث إشعاعي أقوى من أثر انفجار نووي.

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم، أن روسيا تبذل كل الجهود للحفاظ على السلام ومنع وقوع كارثة نووية في الشرق الأوسط.

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صواريخ إيران نيويورك تايمز صواريخ إيران تحت الأرض ضرب المحطات الذرية الإيرانية كارثة نووية في الشرق الأوسط

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