حجز راقصة الساحل بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء العام

أمرت النيابة العامة، بحجز الراقصة نور، الشهيرة باسم نور تفاحة راقصة الساحل الشمالي، وذلك بعد اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام والتعدي على القيم الأسرية المصرية عبر منصات التواصل الاجتماعي وذلك ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات.

وجاء القبض على نور في منطقة الهرم بعد تقدم محامي ببلاغ رسمي للنائب العام، يتهمها فيه بالتحريض على الفسق والفجور وارتكاب أفعال فاضحة علنية، وذلك نتيجة نشرها مقاطع فيديو وصور على حسابها في إنستجرام تظهرها في مواقف غير لائقة مع الأغاني الهابطة، ما أثار غضب المواطنين والتشهير بها.

وتواصل الأجهزة الأمنية التحقيقات مع المتهمة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

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