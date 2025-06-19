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المشدد 7 سنوات لـ فني تكييف وأمين مخزن بتهمة قتل شخص بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،
جنايات شبرا الخيمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لفني تكييف وأمين مخزن لاتهامهم بالتعدي بالضرب على شخص بعدة ضربات بـ"عصا وسلاح أبيض"، وإحداث إصابته التي أدت لوفاته، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

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المشدد لمدة 7 سنوات لفني تكييف وأمين مخزن بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكى وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.
أحالت النيابة العامة  القليوبية المتهمين أحمد ع ع م" السن: ٣٥ - فني تكييف - مقيم: شارع مخبر الجيش عزبة عطية الخصوصي مساکن اسکو بهتيم قسم ثاني شبرا الخيمة، "محمد ع ع م" السن: ۳۹ - فني تكييف - مقيم شارع الشليش بهتيم قسم ثاني شبرا الخيمة، و"محمد ج م ف" السن: ۳۳ - أمين مخزن - مقيم شارع جامع العفيفي متفرع من شارع الشليش بهتيم قسم ثاني شبرا الخيمة، لأنه في الجناية رقم ٢٨٦٨٨ لسنة ٢٠٢٤ قسم ثاني شبرا الخيمة والمقيدة برقم ١٩٨٩ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، في يوم ١٤ / ١٠ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ضربوا عمدًا المجنى عليه / عبد الله السيد رزق السيد مع سبق الإصرار بأن كالوا له عدة ضربات استقرت بصدره ورأسه بإستخدام عصا وسلاح أبيض وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات.

واختتم أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا أداة "عصا" وسلاح أبيض "قاطع" بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

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