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حوادث

جنايات القاهرة تحدد موعد محاكمة عاطلين بتهمة تزوير المحررات الرسمية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

حددت محكمة جنايات القاهرة 14 يونيو الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطلين بتهمة تزوير محررات رسمية بدائرة قسم شرطة الوايلي. 
 
البداية كانت عندما وردت معلومات إلى مباحث  قسم شرطة الوايلي تفيد بقيام عاطلين بتزوير المحررات الرسمية واتخاذهما من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمين وتبين أنهما عاطلين، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معهما.

 

واعترف المتهمان بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تزوير المحررات الرسمية  وشهادات الميلاد مقابل مبلغ مالي قيمته 5 آلاف جنيه عن المحرر الواحد، متخذين من شقة استأجراها مكانا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.


وبتفتيش المتهمين ضبط بحوزتهما عدد من أختام مقلدة لشعار الجمهورية وهاتف محمول ومبلغ مالى وجهاز كمبيوتر بمشتملاته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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