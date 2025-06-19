الخميس 19 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

السجن المشدد 5 سنوات لعامل لتعديه على شخص بالقناطر الخيرية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات للمتهم الأول وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه، لاتهامه بالتعدي بالضرب علي شخص بأسلحة نارية، وإحداث إصابته بعاهة مستديمة، وحيازته أسلحة نارية دون ترخيص، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة الـقليوبية، وبراءة باقى المتهمين مما نسب إليهما.

txt

10 صور لمحمد رمضان داخل محكمة الطفل أثناء حضوره جلسة معارضة ابنه

txt

وصول الفنان محمد رمضان ونجله إلى محكمة الطفل لحضور جلسة المعارضة

 


صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكى وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية 

أحالت النيابة العامة المتهمين:- "خالد ع س م" عزبة أبو فتت - قرية فرنفيل - مركز القناطر، و"إبراهيم ه ع م" السن: ۲۱ - يعمل: عامل - ومقيم في: قرنفيل - مركز القناطر الخيرية، و"محمد ه ع م" السن: ٢٥ سنه عامل - ومقيم في: قرنفيل - مركز القناطر الخيرية، و"إيهاب ش ع م" السن: ٣٥ - عامل - ومقيم في قرنفيل - مركز القناطر الخيرية، في الجناية رقم ۲۱۷۷٦ لسنة ٢٠٢٤ مركز القناطر، والمقيدة برقم ٣ ٤٦٧ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنهم في يوم ٢٠٢٤/٨/٣٠ بدائرة مركز القناطر بمحافظة القليوبية ضربوا المجني عليه / عبد الرحمن سيد سيد عمدًا بغير سبق إصرار او ترصد فأحدثوا به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي التي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها بأن صوبوا سلاحيين ناريين (بندقية خرطوش، فرد خرطوش) صوب آخرين فحادت عنهم ذخائرها وإصابته في في عينه والتي قدرت نسبة العجز منها ٣٥% علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنهم حازوا بغير ترخيص سلاحين ناريين (بندقية خرطوش، فرد خرطوش).

وأشار أمر الإحالة أنهم حازوا ذخائر مما تستخدم في السلاحين التاريين سالفي البيان دون ان يكون مرخصًا لهم بحيازتها او احرازها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القناطر الخيرية النيابة العامة جنايات شبرا الخيمة محافظة القليوبية محكمة جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا القليوبية

مواد متعلقة

تبدأ من 72 جنيهًا، أسعار الفراخ اليوم الخميس 19 يونيو 2025 (آخر تحديث)

حبس 3 أشخاص بتهمة عرض رشوة على مهندس بحي مدينة نصر

التعليم: لا تعديل في جدول امتحانات الثانوية العامة بسبب العطلات الرسمية

بنسبة 96,5%، الوادي الجديد تتصدر المحافظات بمبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية

بالأسماء، أوائل الشهادة الإعدادية في المنيا

ظهرت الآن على فيتو، نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس

بعد القبض عليه بتهمة تقديم فيديوهات خارجة، من هو "المذيع الفرفوش"؟

قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.9%

مفاجأة في العقد، حكاية مستحقات أيمن الرمادي بالزمالك

بعد فشل محاولات التعتيم، سر صدمة إسرائيل من هجمات إيران الصاروخية اليوم

خدمات

المزيد

تبدأ من 72 جنيهًا، أسعار الفراخ اليوم الخميس 19 يونيو 2025 (آخر تحديث)

سعر القصدير اليوم الخميس 19-6-2025 في الأسواق

سعر الأرز الشعير عريض الحبة اليوم الخميس 19-6-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار السكر اليوم الأربعاء 19-6-2025 بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

قرارات حاسمة لمحافظ بني سويف بعد كارثة الرسوب الجماعي بالإعدادية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغزال في المنام وعلاقته بسماع أخبار حزينة

آل البيت النبوي في مصر.. فاطمة بنت الحسن الأنور شقيقة السيدة نفيسة

تفسير رؤية سماع الأذان وعلاقتها بالابتعاد عن الذنوب والمعاصى

المزيد
الجريدة الرسمية