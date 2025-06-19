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خارج الحدود

وكالة الطاقة الذرية تكشف حقيقة انبعاث إشعاعات في إيران بعد ضرب مفاعل آراك

قصف، فيتو
قصف، فيتو

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية: علمنا بتعرض مفاعل آراك النووي في ‎إيران للقصف.

وبحسب رويترز، أضافت الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا مخاوف من انبعاث إشعاعات بعد ضرب مفاعل آراك لأنه لا يحتوي على مواد نووية.

 

استهداف المفاعل النووي في أراك الإيرانية

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، استهداف المفاعل النووي في آراك والمنشأة في نطنز بإيران.

وقال في بيان: “هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي مفاعل أراك النووي، الذي يضم هيكل احتواء المفاعل، وهو عنصر أساسي في إنتاج البلوتونيوم”.

وأكد متحدث باسم جيش الاحتلال ذلك، مضيفا أن "40 طائرة مقاتلة هاجمت عشرات الأهداف العسكرية بأكثر من 100 ذخيرة خلال الليل".

 

تسريع برنامج الأسلحة النووية

وأفادت التقارير أن الهجوم استهدف المكون المخصص لإنتاج البلوتونيوم، مما حال دون إمكانية استخدامه مجددًا في إنتاج الأسلحة النووية.

ووفقا للتقارير العبرية، هاجم سلاح الجو الإسرائيلي موقعًا يستخدم لتطوير الأسلحة النووية في نطنز، حيث توجد مكونات ومعدات فريدة تستخدم في تطوير الأسلحة النووية، ويجري تطوير مشاريع هناك تُمكّن من تسريع برنامج الأسلحة النووية.

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