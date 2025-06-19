الخميس 19 يونيو 2025
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سياسة

خبير: إيران تتجه للتصعيد العسكري وترفض التفاوض تحت الضربات الأمريكية والإسرائيلية

الصواريخ الايرانية،فيتو
الصواريخ الايرانية،فيتو

كشف الدكتور طارق فهمي، الخبير الاستراتيجي وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، أن المشهد السياسي والعسكري في كل من  إيران وإسرائيل يشهد تطورات متسارعة وخطيرة، في ظل استمرار الضربات العسكرية الإسرائيلية ضد أهداف إيرانية، ورد طهران عليها بضربات مماثلة، بينما تضغط الولايات المتحدة بقوة على إيران لإجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات دون قيد أو شرط.

وقال فهمي إن تعيين محمد باكبور، القائد السابق للقوات البرية بالحرس الثوري، خلفًا لحسين سلامي الذي قُتل في الهجوم الإسرائيلي، يشير إلى أن إيران تمضي في مسارات عسكرية متعددة، مع تأكيدها الرسمي أنها لن تشارك في أي مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة "حتى إشعار آخر".

وأضاف فهمي أن الضغوط الأمريكية تتزايد، إذ دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران إلى إبرام اتفاق عقب الضربات الإسرائيلية، ملوّحًا بالمزيد من الهجمات. 

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تمارس ضغطًا شديدًا على إيران لدفعها إلى تقديم تنازلات كبرى"، مؤكدًا أن طهران تُجبر على التفاوض "تحت النار"، خاصة مع تهديد الضربات المستمرة بإعادة برنامجها النووي إلى نقطة ما قبل العتبة.

وأكد الخبير الاستراتيجي أن المشهد في إيران يتسم بحالة من التخبط الداخلي وعدم وضوح الرؤية، لا سيما بعد أن تبيّن لطهران وجود تنسيق وثيق بين واشنطن وتل أبيب. 

وأضاف أن "إيران تشعر بأنها خُدعت عبر استمرار الحديث عن التفاوض في وقت كانت تُستهدف فيه عسكريًا".

وعلى الجانب الإسرائيلي، رجّح فهمي أن تستمر تل أبيب في اتباع استراتيجية مرحلية تقوم على العمل العسكري التدريجي لتحييد القدرات الإيرانية، مشيرًا إلى أن "إنهاء التمدد الإيراني وضرب المنشآت النووية يُعد أولوية قصوى لإسرائيل"، مع الاستعداد لردود الفعل الإيرانية المحتملة وتأثيراتها على التماسك الداخلي.

وحذّر فهمي من أن الحرب مع إيران تختلف جذريًا عن الصراعات السابقة مع حماس أو حزب الله، مؤكدًا أن إسرائيل تحتاج إلى دعم عسكري متقدّم وذخائر وصواريخ نوعية لتحويل الضربات المحدودة إلى حرب شاملة، وهو ما سيستدعي تنسيقًا أعمق مع الولايات المتحدة، وإن كان هناك حدود لهذا التنسيق في ظل الإدارة الأمريكية الحالية.

واختتم الدكتور طارق فهمي تصريحاته بالتأكيد على أن الداخل الإيراني مرشح لحالة من عدم الاستقرار المتزايد نتيجة الضربات الإسرائيلية، لكنه نفى صحة التقديرات التي ترجّح استسلام طهران أو قبولها بحلول جزئية للعودة إلى المفاوضات. 

وقال: "من المبكر الحديث عن إسقاط النظام الإيراني، والعملية العسكرية الإسرائيلية رغم اتساعها، لا تزال تحتاج إلى ضوابط وأدوات ليست متاحة في الوقت الراهن".

وأشار إلى أن التباين بين الموقفين الأمريكي والإسرائيلي قد يظهر في مراحل لاحقة، مؤكدًا أن السيناريوهات القادمة ستتوقف على تطورات المشهد العسكري والسياسي في المنطقة.

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