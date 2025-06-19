بعد فشل محاولات التعتيم، سر صدمة إسرائيل من هجمات إيران الصاروخية اليوم

أصُيبت دولة الاحتلال الإسرائيلي بحالة من الصدمة الشديدة بعد ضربات إيران الصاروخية صباح اليوم التي طالت قواعد عسكرية قرب مستشفى سوروكا في بئر سبع ومحيط مبنى بورصة تل أبيب.

استهداف مستشفى سوروكا ومبنى البورصة الإسرائيلية

وزعمت صحيفة إسرائيل اليوم أن صاروخا إيرانيا استهدف بشكل مباشر مستشفى سوروكا جنوب إسرائيل، ما أدى لخروج المستشفى عن الخدمة بشكل كامل، بالإضافة لانهيار مبنى في بئر السبع.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلي أيضا، عن إصابة مبنى البورصة الإسرائيلية في رمات جان شرق تل أبيب، مؤكدة ان صاروخا استهدف برجا وألحق أضرارا بمبان مجاورة في قلب تل أبيب وجار إنقاذ المصابين والعالقين.

فيما أوضحت وسائل إعلام إسرائيلية ان هناك حالة من الذعر بين مواطنين الاحتلال، كما أن هناك عالقون تحت المباني.

منظومات إسرائيل الدفاعية باتت عديمة الجدوى

من جهته، قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، إن منظومات دولة الاحتلال الصاروخية والدفاعية باتت عديمة الجدوى.

وأضاف الحرس الثوري الإيراني: “جسد الكيان الصهيوني الميت لم يعد قادرا على تحمل الضربات الاقتصادية المقبلة”.

وتابع الحرس الثوري الإيراني: “قدراتنا الاستخبارية ودقة التوجيه الصاروخي لدى قواتنا باتت معروفة للعالم”.

فشل الرقابة المشددة بإسرائيل في التعتيم

وفشلت الرقابة المشددة بإسرائيل في التعتيم على إصابة بعض الصواريخ الإيرانية لأهدافها.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الشرطة أوقفت بث وسائل إعلام أجنبية من مواقع سقوط الصواريخ التي أطلقتها إيران اليوم الخميس وتسببت بدمار كبير خاصة في تل أبيب.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنها نشرت وحدات دورية لوقف بث وسائل إعلام أجنبية كانت توثق مواقع سقوط الصواريخ الإيرانية.

وأضافت في بيان أنه "بعد تلقي بلاغات عن قيام وسائل إعلام أجنبية بتوثيق مواقع سقوط المقذوفات، وكشف المواقع الدقيقة للسقوط، تم إرسال دوريات من شرطة إسرائيل لإيقاف البث.

وذكرت الشرطة أن الخطوة جاءت "بناءً على سياسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وبتوجيه من المفوض العام للشرطة داني ليفي، وبالتعاون مع وزير الاتصالات شلومو كرعي، ومن أجل الحفاظ على سلامة وأمن مواطني دولة إسرائيل".

وتوعد وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير أي مراسل لقناة الجزيرة أثناء تفقده مستشفى سوروكا، وزعم أن القناة خطر على إسرائيل.

في السياق أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الشرطة اعتقلت أحد المصورين بزعم أنه يصور لقناة الجزيرة.

من جانبها، قالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) إن الهدف الرئيسي للهجوم الصاروخي الذي ألحق أضرارًا بالمستشفى كان مجمعًا تكنولوجيًا قريبًا، يستخدمه الجيش.

مجمع "غاف يام نيغيف" التكنولوجي

فيما قالت «سي إن إن»، أنه يبدو أن الهدف هو مجمع "جاف يام نيجيف" التكنولوجي، الذي يقع على بُعد أقل من ميل واحد من مركز سوروكا الطبي، وبجوار حرم جامعة بن جوريون وفرع C4i التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي".

وتعد C4i هي وحدة النخبة التكنولوجية في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وهدد وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي بأن قواته سترد بتوسيع هجماتها، وهاجمت تل أبيب مفاعل آراك الإيراني للماء الثقيل، وهو منشأة نووية تقع بالقرب من وسط البلاد، دون الإبلاغ عن أضرار جسيمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.