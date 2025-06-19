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ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة الحاويات العملاقة "أوزوريس"

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

استقبل ميناء الإسكندرية صباح اليوم الخميس السفينة العملاقة CMA CGM OSIRIS، والتي تُعد الأضخم في تاريخ الميناء حتى الآن.

 

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ورست السفينة، التي ترفع علم مالطا، على الرصيف (27) بمحطة "تحيا مصر متعددة الأغراض"، محققة رقمًا قياسيًا جديدًا، بحموله اجماليه تبلغ نحو 156,000 طن، وطولها الذي يتجاوز 366 مترًا، وعرضها 51 مترًا، وبغاطس يصل إلى 16 مترًا، مع قدرة استيعابية تتجاوز 15,000 حاوية نمطية.

ويأتي هذا الحدث بعد أقل من أسبوع من استقبال محطه تحيا مصر بميناء الاسكندريه السفينة العملاقة MAERSK HONG KONG، والتي سبقتها أيضًا MSC ANNA بميناء الدخيلة في وقت سابق من الشهر ذاته، ما يعكس تصاعد وتيرة الإنجازات الملاحية، وتعاظم جاذبية موانئ الإسكندرية أمام كبرى شركات الخطوط الملاحية العالمية.

هذا وقد أتمت إدارات الحركة والخدمات البحرية كافة إجراءات الدعم الفني والتشغيلي للسفينة بكفاءة واحترافية عالية، شملت خدمات القطر والإرشاد والتأمين الملاحي.

وفي سياق متصل، شهدت حركة الملاحة والتداول بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ24 ساعة الماضية نشاطًا ملحوظًا، حيث تم استقبال ومغادرة 33 سفينة، ويجري حاليًا شحن وتفريغ 43 سفينة بميناءي الإسكندرية والدخيلة، من بينها 30 سفينة بضائع عامة.

كما بلغت كميات البضائع المتداولة قرابة 99 ألف طن، شملت مختلف أنواع البضائع العامة والحاويات، منها 2,185 حاوية، وبلغت نسبة الصادر منها أكثر من 47%.

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