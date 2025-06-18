نحو حياة تكنولوجية أفضل.. برنامج تدريبي لتلاميذ المرحلة الابتدائية بالوادي الجديد

أعلن الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، إطلاق البرنامج التدريبي "نحو حياة تكنولوجية أفضل"، بالتعاون مع مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية.

وأوضح وكيل تعليم الوادي الجديد أن ذلك يأتى فى إطار الاستغلال الأمثل للإجازة، ويستهدف تلاميذ المرحلة الإبتدائية من الصف الرابع حتى السادس الابتدائي.

وأشار وكيل التعليم إلى أن الهدف من البرنامج هو تدريب الطلاب منذ الصغر على مبادئ الحاسب الآلي وكيفية محاكاة سوق العمل والتعرف على ما هو جديد فى الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن مدة التدريب ٣ أسابيع بواقع ٣ أيام في الأسبوع (فترة صباحية) بمقر بالمركز الاستكشافي للعلوم بالخارجة.

شروط الالتحاق بالبرنامج

وأكد وكيل تعليم الوادي الجديد أن شروط الالتحاق بالبرنامج تضمنت أن يكون الطالب مقيدا من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي، وأن أسبقية التسجيل على الرابط المرفق وكتابة البيانات بشكل صحيح، ويتضمن رقم التليفون الذكي تطبيق “واتساب” للانضمام لجروب التدريب.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة مي عبداللطيف منسق المبادرة ومسئول شركة مايكروسوفت بمركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، في تصريحات لـ"ڤيتو"، أن الهدف من المبادرة تدريب الطلاب منذ الصغر على مبادئ الحاسب الآلي وكيفية محاكاة سوق العمل، والتعرف على ما هو جديد فى الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.