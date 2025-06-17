إصابة مراقبة بإحدى لجان الثانوية العامة بالدقهلية بهبوط حاد

شهدت لجنة امتحانات الثانوية العامة مدرسة المنصورة الثانوية بنات بالمختلط بمحافظة الدقهلية حالة هبوط حاد لإحدى الملاحظات.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ لإصابة إحدى الملاحظات بلجنة الثانوية العامة بمدرسة الثانوية بنات بالمختلط بهبوط حاد انتقل ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان اللجنة وتبين إصابة سحر فتحى السيد 58 عاما مقيمة بلقاس ملاحظ لجان.

حيث أصيب بانخفاض بالضغط الدم وهبوط، وتم نقل المصابة إلى مستشفى الطوارئ لتلقي العلاج وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة.

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم من داخل غرفة عمليات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، سير أعمال امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة.

محافظ الدقهلية من داخل غرفة الشبكة الوطنية

واطمأن المحافظ على انتظام وصول أوراق الأسئلة إلى لجان الامتحانات في الوقت المحدد، مؤكدًا على أهمية الالتزام الكامل بالمواعيد والإجراءات التأمينية الدقيقة لتأمين نقل الأوراق وضمان سلامة العملية الامتحانية.

تهيئة الجو النفسي للطلاب، وتوفير الهدوء والنظام

و شدد المحافظ على ضرورة تهيئة الجو النفسي للطلاب، وتوفير الهدوء والنظام داخل وحول اللجان، بما يضمن أداء الامتحانات في سهولة ويسر، مع توفير كافة سبل الدعم والمساعدة للقائمين على أعمال المراقبة والملاحظة.

الحالة العامة للنظافة في الشوارع المحيطة باللجان

كما تابع المحافظ الحالة العامة للنظافة في الشوارع المحيطة باللجان، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة والتجميل بما يعكس المظهر الحضاري والبيئة الملائمة للطلاب.

وتابع "مرزوق" الحالة العامة بمواقف السيارات، موجها بضرورة تيسير حركة الانتقال وعدم وجود أي معوقات تؤثر على وصول الطلاب إلى اللجان في الموعد المناسب، مع تأكيده على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتوفير وسائل المواصلات اللازمة.

وفي إطار المتابعة الميدانية، راجع المحافظ الموقف التنفيذي للتعامل مع المتغيرات المكانية، موجها بالتعامل الفوري والحاسم مع أي حالات تعدٍ أو بناء مخالف، بما يحفظ النظام العام ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين.

وأكد اللواء طارق مرزوق في ختام متابعته، على استمرار انعقاد غرفة العمليات على مدار الساعة، لضمان التدخل السريع والتعامل الفوري مع أي طارئ خلال فترة الامتحانات، وتوفير الدعم الكامل للطلاب والقائمين على العمل داخل اللجان.

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