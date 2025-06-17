الثلاثاء 17 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة مراقبة بإحدى لجان الثانوية العامة بالدقهلية بهبوط حاد

الثانوية العامة بالدقهلية،
الثانوية العامة بالدقهلية، فيتو

شهدت  لجنة  امتحانات الثانوية العامة مدرسة المنصورة الثانوية بنات بالمختلط  بمحافظة الدقهلية حالة هبوط حاد لإحدى الملاحظات.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ لإصابة إحدى الملاحظات بلجنة الثانوية العامة بمدرسة الثانوية بنات بالمختلط بهبوط حاد انتقل ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان اللجنة وتبين إصابة سحر فتحى السيد 58 عاما مقيمة بلقاس ملاحظ لجان.

  حيث أصيب بانخفاض بالضغط الدم وهبوط، وتم نقل المصابة إلى مستشفى الطوارئ لتلقي العلاج وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة.

 

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم من داخل غرفة عمليات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، سير أعمال امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة.

محافظ الدقهلية من داخل غرفة الشبكة الوطنية

واطمأن المحافظ على انتظام وصول أوراق الأسئلة إلى لجان الامتحانات في الوقت المحدد، مؤكدًا على أهمية الالتزام الكامل بالمواعيد والإجراءات التأمينية الدقيقة لتأمين نقل الأوراق وضمان سلامة العملية الامتحانية.

تهيئة الجو النفسي للطلاب، وتوفير الهدوء والنظام

و شدد المحافظ على ضرورة تهيئة الجو النفسي للطلاب، وتوفير الهدوء والنظام داخل وحول اللجان، بما يضمن أداء الامتحانات في سهولة ويسر، مع توفير كافة سبل الدعم والمساعدة للقائمين على أعمال المراقبة والملاحظة.

 

الحالة العامة للنظافة في الشوارع المحيطة باللجان

كما تابع المحافظ الحالة العامة للنظافة في الشوارع المحيطة باللجان، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة والتجميل بما يعكس المظهر الحضاري والبيئة الملائمة للطلاب.

وتابع "مرزوق" الحالة العامة بمواقف السيارات، موجها بضرورة تيسير حركة الانتقال وعدم وجود أي معوقات تؤثر على وصول الطلاب إلى اللجان في الموعد المناسب، مع تأكيده على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتوفير وسائل المواصلات اللازمة.

وفي إطار المتابعة الميدانية، راجع المحافظ الموقف التنفيذي للتعامل مع المتغيرات المكانية، موجها بالتعامل الفوري والحاسم مع أي حالات تعدٍ أو بناء مخالف، بما يحفظ النظام العام ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين.

وأكد اللواء طارق مرزوق في ختام متابعته، على استمرار انعقاد غرفة العمليات على مدار الساعة، لضمان التدخل السريع والتعامل الفوري مع أي طارئ خلال فترة الامتحانات، وتوفير الدعم الكامل للطلاب والقائمين على العمل داخل اللجان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التنسيق الكامل الثانوية العامة بالدقهلية الحالة العامة للنظافة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الوطنية للطوارئ والسلامة العامة امتحانات الثانوية العامة بالدقهلية ديوان عام المحافظة على مستوى المحافظة محافظ الدقهلية مدرسة الثانوية بنات وسائل المواصلات

مواد متعلقة

نجم نابولي يغلق الباب نهائيا أمام أندية الدوري السعودي

تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالإسكندرية (صور)

نواب يرفضون مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/ 2026

طالبات الثانوية العامة بلجان الدقي عن امتحان الإيطالي: مفيش أسهل من كده (فيديو)

الأكثر قراءة

إيران تبث مقطع فيديو للحظة استهداف مقر الموساد في هرتسليا بصاروخ

1000 جنيه للأماكن الراقية، تعديل جديد في قيمة الإيجار القديم

إخلاء وحدات الإيجار القديم فورا في هذه الحالات، تعرف عليها

بالاسم ورقم الجلوس، تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف

متى يتم إخلاء الوحدات وفقا للتعديلات الجديدة بقانون الإيجار القديم؟

جنرال إيراني: بدأنا استخدام أسلحة جديدة ومتطورة ومفاجأة صادمة لإسرائيل خلال ساعات

إحالة مشروع جديد لتعديل قانون الإيجار القديم إلى اللجان المختصة بالنواب

خدمات

المزيد

طن أرز الشعير الرفيع يسجل 17 ألفا و700 جنيه

سعر القصدير اليوم 2025- 6- 17

تحديث جديد لـ "واتساب" حول الإعلانات، وهذه أبرز وآخر تحديثات التطبيق

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم في السوق

المزيد

انفوجراف

قبل صفقة فيرتز مع ليفربول.. أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تحريم التبرع بالأعضاء لـ جواز أكل الخيول، أبرز الفتاوى المثيرة للشيخ الشعراوي (فيديو)

تفسير حلم النقاب في المنام وعلاقته بوجود مشاكل وصعوبات

آل البيت النبوي في مصر.. جعفر الصادق توفي ودُفن بالمدينة وضريحه لأبنائه وأحفاده

المزيد
الجريدة الرسمية