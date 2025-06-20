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اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الليمون 10 جنيهات وورق العنب يواصل قفزاته

أسعار الخضار
أسعار الخضار

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الجمعة الموافق 20 يونيو 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 20 يونيو 2025، في السطور الآتية:

<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم الجمعة

  • تراوح سعر الطماطم بين 3 جنيهات إلى 6 جنيهات للكيلو، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 جنيهات إلى 7.5 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8.5 جنيه إلى 11.5 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

سعر كيلو البصل

  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 7 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 5 إلى 8 جنيهات.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر فاصوليا من 9 إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من جنيهين إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من 1.5 جنيه إلى 4 جنيهات.

سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 2.5 جنيه إلى 5.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 6 إلى 7 جنيهات.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 8 إلى 12 جنيها.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 8 إلى 12 جنيها.
  3. تراوح سعر البامية من 20 إلى 30 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  3. تراوح سعر ورق العنب من 30 إلى 50 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 10 جنيهات إلى 30 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

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