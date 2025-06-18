الأربعاء 18 يونيو 2025
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اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع مفاجئ لورق العنب والبامية وانخفاض جديد في الليمون

أسعار الخضار اليوم،
أسعار الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأربعاء الموافق 18 يونيو 2025.

 

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 18 يونيو 2025، في السطور الآتية:

<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم الأربعاء

  • تراوح سعر الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 7.5 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 6 جنيهات إلى 8.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8 جنيهات إلى 10.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

سعر كيلو البصل

  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 6 جنيهات إلى 8.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 5 إلى 8 جنيهات.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر فاصوليا من 8 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من  جنيهين إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من جنيهين إلى 4 جنيهات.

سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 2 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 6 إلى 7 جنيهات.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 4 إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 4 إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر البامية من 15 إلى 30 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  3. تراوح سعر ورق العنب من 30 إلى 45 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 20 جنيهًا إلى 40 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 10 جنيهات إلى 25 جنيهًا.

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