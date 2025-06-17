الثلاثاء 17 يونيو 2025
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اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض كبير في البامية وورق العنب وارتفاع طفيف بالجزر

أسعار الخضار اليوم،فيتو
أسعار الخضار اليوم،فيتو

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2025، في السطور الآتية:

<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم الثلاثاء

  • تراوح سعر الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 7.5 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5.5 جنيه إلى 8.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.

سعر كيلو البصل

  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 6 جنيهات إلى 8.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 4 جنيهات إلى 6 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 5 إلى 8 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر فاصوليا من 9 إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من  جنيهين إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من جنيهين إلى 4 جنيهات.

سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 2 إلى 7 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 6 إلى 7 جنيهات.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 4 إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 4 إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر البامية من 15 إلى 25 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  3. تراوح سعر ورق العنب من 30 إلى 40 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 20 جنيهًا إلى 45 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 10 جنيهات إلى 25 جنيهًا.

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