بعد تصدرها التريند، من هي الإعلامية هند الضاوي؟

عاد اسم الإعلامية والصحفية المصرية هند الضاوي إلى صدارة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد إعادة تداول مقطع فيديو قديم يظهر مشادة كلامية بينها وبين الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين على شاشة إحدى القنوات الفضائية، ورغم أن الواقعة تعود إلى مايو 2024، فإنها عادت بقوة إلى الواجهة.

اللقطة التي أشعلت السوشيال ميديا دخلت الضاوي فيها في مواجهة مباشرة مع كوهين، الذي وجه تعليقًا وُصف بأنه “ذكوري ومسيء” تجاه النساء، حيث شبههن بالراديو لا يمنحن مجالا للآخرين للحديث، لكن رد الضاوي كان صارمًا وحادًا مؤكدة أن السيدة في مصر كانت ملكة.

مداخلة حديثة تشعل الجدل من جديد

الجدل لم يتوقف عند هذا المقطع، بل تجدد مع ظهور الضاوي في مداخلة تلفزيونية حديثة، وصفت فيها إسرائيل بأنها ينطبق عليها المثل الشعبي المصري: “عويل ولسانه طويل”، مشيرة إلى أنها كيان مصطنع في الشرق الأوسط، “قادمة لتعلم دول الحضارات كإيران وكمصر ماذا تفعل وماذا لا تفعل في منطقة الشرق الأوسط؟!”، وأضافت “إذا كانت إسرائيل مستاءة من الوضع فعليها أن ترحل.. تاخد شعبها اللي لمّته من كل شتات الأرض وترحل من المنطقة”.

وهو التصريح الذي وصفته منصات التواصل بـ”القنبلة”، ووجد صدى واسعًا في الشارع العربي، فقد رأى فيه الكثيرين موقفًا وطنيًا جريئًا، وأثنى الكثيرون على قدرة الضاوي على المواجهة السياسية والإعلامية دون مواربة.

من هي هند الضاوي؟

وهند الضاوي هي صحفية متخصصة في مجال التحليل السياسي والشؤون الدولية، وتمتلك خبرة واسعة في القضايا والصراعات الإقليمية، وهي من مواليد عام 1981 وتخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بدأت مسيرتها الإعلامية عام 2005، وعملت في عدد من الصحف والمجلات كما عملت في عدة قنوات مصرية وعربية، واشتهرت بأسلوبها الصريح، ما منحها حضورًا بارزًا في البرامج الحوارية السياسية، وحصلت على جائزة أفضل إعلامية سياسية ضمن مهرجان الفضائيات العربية عام.2022

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