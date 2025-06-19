الصين تستعد لإجلاء رعاياها في إسرائيل عبر معبر طابا الحدودي اعتبارا من الغد

أفادت السفارة الصينية لدى إسرائيل، في بيان فجر الخميس، بوجود حالة ضبابية بشأن الوضع مع استمرار تصاعد الصراع بين تل أبيب وطهران وارتفاع عدد القتلى.

وحذرت السفارة من أن "الصراع الإسرائيلي الإيراني يتصاعد، مع تزايد عدد القتلى ولا يمكن استبعاد احتمال تفاقمه".

وأضافت السفارة الصينية في إسرائيل أنها ستساعد رعاياها الراغبين في المغادرة على دفعات اعتبارًا من 20 يونيو.

وأوضحت أنه سيجري إجلاء الرعايا الصينيين عبر معبر طابا الحدودي بمصر بالحافلات، على بعد نحو 360 كيلومترًا من تل أبيب.



والثلاثاء، دعت السفارة الصينية لدى إسرائيل المواطنيين الصينيين إلى العودة إلى الوطن أو مغادرة إسرائيل عبر المعابر الحدودية المفتوحة بأسرع ما يمكن على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية.

وقالت السفارة في منشور لها على تطبيق "وي تشات": "في الوقت الراهن يستمر النزاع الإسرائيلي الإيراني في التصعيد مع تضرر المواقع المدنية وتزايد أعداد الضحايا بين المدنيين، ما يجعل الوضع الأمني أكثر خطورة".

وأوصت السفارة المواطنين بمغادرة إسرائيل عبر المعابر البرية على الحدود مع الأردن، فيما لا تزال أجواء إسرائيل مغلقة في ظل استمرار تبادل الضربات بالصواريخ والطائرات المسيرة مع إيران.

وكانت السفارة الصينية لدى إسرائيل قد أعلنت يوم 14 يونيو عن تعليق تقديم الخدمات القنصلية اعتبارا من 15 يونيو وحتى إشعار آخر، وذلك على خلفية الضربات الإسرائيلية على إيران منذ فجر الجمعة 13 يونيو.

وأفادت صحيفة "التليجراف" البريطانية بأن الصين ترسل طائرات نقل تختفي عن الرادار عندما تقترب من إيران.

وذكر تقرير الصحيفة أن "البيانات أظهرت أن كل طائرة حلقت غربًا على طول شمال الصين وعبرت كازاخستان ثم جنوبًا إلى أوزبكستان وتركمانستان تختفي من على شاشات الرادار عندما تقترب من إيران".

وأشارت الصحيفة إلى أن الوجهة النهائية للرحلات كانت في كل مرة تشير إلى لوكسمبورج، ولكن الطائرات لم تصل إلى أوروبا على الإطلاق.

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