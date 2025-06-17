محافظ الوادي الجديد يتابع جاهزية مجمع التمور لاستقبال الموسم (صور)

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، سير العمل بمجمع التمور التابع للمحافظة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

حيث تفقد محافظ الوادى الجديد، والوفد المرافق له، وحدة إنتاج شكائر الزماط بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وجاهزية خطوط الإنتاج والتعبئة ووحدات الحفظ والتخزين، وذلك في إطار استعدادات استقبال موسم التمور؛ دعمًا وتخفيفًا عن كاهل المزارعين.

كما تابع الزملوط، تجارب تجفيف محصول الطماطم التي يتم تنفيذها؛ للتوسع في تحقيق قيمة مضافة من الإنتاج الزراعي بالمحافظة، وإتاحة فرص تصديرية متنوعة بالأسواق العالمية.

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