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جامعة عين شمس: وضع ضوابط صارمة لمجالس التأديب بدء من العام المقبل

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

ترأس الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الجلسة التاسعة لمجلس شؤون التعليم والطلاب للعام الجامعي ٢٠٢٤- ٢٠٢٥، بحضور وكلاء التعليم والطلاب بالكليات وأعضاء المجلس لمناقشة عددًا من الموضوعات الهامة التي تهدف إلى تطوير العملية التعليمية.

في مستهل الاجتماع قدم رئيس الجامعة التحيه لأعضاء المجلس وقطاع التعليم والطلاب مثمنًا الجهود المبذولة خلال فترة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني كما وجه بسرعة إعلان النتائج.

كما تم خلال الاجتماع المصادقة على محضر الجلسة السابقة  بتاريخ ١٣ مايو الماضي كذلك المصادقة على محضر اللجنة الدائمة بجلستها المنعقدة في ٣ يونيو الجاري

كما تم خلال المجلس استعراض مقترح اعتماد خطط دراسية لعدة برامج منها برنامج البكالوريوس في العلوم والتربية (شعبة علم النفس) وبرنامج تكنولوجيا الأعمال (Business Technology) بكلية التجارة إلى جانب عدد من الموضوعات الأخرى.

كذلك مناقشة بعض حالات الطلاب الوافدين وتقنين أوضاعهم بما لا يتعارض مع مصلحة الطلاب

بالإضافة إلى وضع ضوابط وتعليمات لمنع الغش في الامتحانات.

كذلك التأكيد على منظومة UMS بضرورة إعلان نتائج الطلاب بالمجموع التراكمي ويقابله النسبة المئوية والمعدل التراكمي لكل طالب، بالإضافة إلى تكليف رئيس الجامعة الدكتور محمد الشافعي وكيل كلية الحقوق لشؤون التعليم والطلاب بوضع ضوابط صارمة لمجالس التأديب بداية من العام الجامعي الجديد.

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