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هندسة عين شمس تستقبل مساعد نائب رئيس جامعة بنسلفانيا

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
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استقبل الدكتور عمرو شعت عميد كلية الهندسة، إيمي بيلبستين جادسدن - مساعد نائب رئيس الجامعات للمبادرات الدولية بجامعة بنسلفانيا الأمريكية بتنظيم مكتب التعاون الدولي بالكلية.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وفي إطار حرص كلية الهندسة على تدعيم التعاون العلمي والتبادل الثقافي مع الجامعات العالمية ذات التصنيف المرتفع واستقدام الأساتذة الزائرين للكلية.

جاء ذلك بحضور نهى جمال سعيد - منسق التبادل العلمي والوافدين والدكتورة إنجي رضا الدمك -منسق الاتفاقيات الدولية والخريجين. وذلك في ضوء التوسع في التعاون القائم بين كلية الهندسة وجامعة بنسلفانيا الأمريكية.

وأشادت إيمي بيلبستين جادسدن خلال جولتها بالكلية بمدى تقدم المعامل بقسمي الاتصالات والعمارة، كما أبدت اعجابها بالحرم الجامعى ومكوناته بالإضافة إلى إكتساب الكلية لمفهوم (مبان صديقة البيئة) من خلال تصميم المباني والمنشأت. 

كما التقت مع  الدكتور خالد دويدار الخريج السابق لجامعة بنسلفانيا ومع عدد من الطلاب الذين التحقوا ببرنامج التبادل العلمي، وأكدت في نهاية الزيارة على إمكانية التوسع في التعاون القائم فعليًا من خلال منحة ساويرس وزيادة عدد المبادرات والتعاون مع كلية الهندسة جامعة عين شمس.

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