جامعة عين شمس تبحث إنشاء مركز الفرانكفونية

ترأست غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الإجتماع الاول لمناقشة مشروعة إنشاء مركز الفرانكفونية بجامعة عين شمس Centre ) Universitaire de la francophonie )، بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة، تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

أهمية إنشاء مركز جامعي للفرنكوفونية

أشارت غادة فاروق إلى أهمية انشاء مركز جامعي للفرنكوفونية بجامعة عين شمس، بهدف دعم التعاون الأكاديمي والتنموي بالجامعة لتعزيز الجانب العلمي والتبادل الثقافي مع الدول الناطقة بالفرنسية بما يدعم فرص التعاون الدولي والتصنيف وتطوير التعليم وتعزيز ثقافة التنوع، وذلك من خلال أعضاء هيئة التدريس والطلاب الناطقين بالفرنسية.

و يهدف المركز إلى تشجيع الطلبة والأساتذة وتيسير إدماجهم في سوق العمل العالمي، بالاضافة لدعم التعاون المشترك والربط بين المراكز الجامعية والمؤسسات الثقافية داخل وخارج المنطقة، وايضا دعم التنمية من خلال إنشاء مشاريع مشتركة للبحث والتعليم والإبتكار بالفرانكوفونية.

وعلى هامش الاجتماع أقيمت ورشة عمل تناولت تحديد مجموعات عمل لتشمل لجنة قواعد البيانات ولجنة التسويق فضلا عن لجنة التطوير الاستراتيجي ولجنة نادي الباحثين والطلاب أصدقاء المركز وقد قامت مجموعات العمل باستعراض المهام المقترحة والخطة التنفيذية للتفعيل واقتراح هيكل العمل بالمركز لدعم وتفعيل دور المركز لمناقشة إمكانية عمل دورات ومسابقات وندوات لتعزيز الحوار الثقافي واللغوي بين مصر وفرنسا والدول الناطقة بالفرنسية.

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