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حوادث

بطلة فيديو المشاجرة مع سايس مصر الجديدة: المتهم انتحل صفة وحاول فرض أتاوة

سايس سيارات، فيتو
سايس سيارات، فيتو

استمعت نيابة مصر الجديدة لأقوال سيدة اتهمت سايس بالتشاجر معها والتعدي عليها بالسب ومحاولة فرض أتاوة عليها بمنطقة مصر الجديدة.

واتهمت السيدة السايس بأنه طلب منها أموالا مقابل ركن سيارتها في الشارع العام وعندما رفضت تعدى عليها بالسب ووجه إليها ألفاظ نابية فقامت بتصوير الواقعة لإثبات حقها.

وأضافت السيدة أن السايس هددها بتحرير مخالفة مرورية لها منتحلا صفة أحد رجال الضبط والمباحث.

 

مشاجرة مصر الجديدة

 وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة رصدت فيديو على موقع التواصل الاجتماعي لسيدة تستغيث فيه من طلب سايس 15 جنيها منها بعد ركن سيارتها بالشارع ويظهر فيه السايس ممسكا بدفتر مخالفات، وأنه هددها بتحرير مخالفة لها ولا تعرف صفته القانونية التي تعطيه الحق في تحرير مخالفة، ونشبت بينهما مشاجرة.

وبالفحص تبين أنه سايس يقوم بتحصيل رسوم من المواطنين بدون وجه حق بمنطقة مصر الجديدة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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