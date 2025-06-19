بحث التطورات الخطيرة بالشرق الأوسط، تفاصيل مكالمة وزير الخارجية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالا هاتفيا من "كايا كالاس" الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، وذلك لبحث التطورات الخطيرة فى الشرق الأوسط وسبل وقف التصعيد العسكرى بين إسرائيل وإيران.

المساعى المصرية لوقف التصعيد ووقف إطلاق النار والعودة لمسار المفاوضات

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطى أطلع المسئولة الأوروبية على الجهود الحثيثة التى تبذلها مصر لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة فى ظل التحديات الجسيمة التي تواجه الإقليم، مستعرضًا المساعى المصرية لوقف التصعيد ووقف إطلاق النار والعودة لمسار المفاوضات باعتباره السبيل الوحيد للتوصل الى اتفاق مستدام حول البرنامج النووي الإيراني وتجنيب خطر اشتعال الأوضاع بصورة شاملة في الإقليم.

وشدد عبد العاطى على الأهمية البالغة لمواصلة الجهود الأوروبية لخفض التصعيد والعودة لمسار المفاوضات.

وقف إطلاق النار في قطاع غزة

كما استعرض وزير الخارجية الجهود التي تبذلها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة لاستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية، معربًا عن التطلع لقيام الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم الإنساني اللازم لمواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع فى ظل سياسة التجويع التى تنتهجها اسرائيل.

وشدد على أهمية العمل نحو إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة استنادًا لحل الدولتين، كونه السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

توطيد الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبى

وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزير عبد العاطى رحب باعتماد البرلمان الأوروبى القراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي، مثمنًا جهود الممثلة العليا وجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبى والذى يعكس الحرص على توطيد الشراكة الاستراتيجية والشاملة التى تجمع مصر والاتحاد الاوروبى، مؤكدًا التطلع لمواصلة تنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية في المجالات المختلفة.



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