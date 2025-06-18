ترامب: نفد صبرنا من إيران وأبلغت نتنياهو باستمرار القصف

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بشأن المفاوضات مع إيران، إن الأمر بات متأخرا جدا لكن لا يزال هناك وقت لوقف الحرب.

وأوضح الرئيس الأمريكي: لم يعد لدى إيران أي دفاعات جوية ولا أعلم إلى متى سيصمدون، مشددًا على أن إسرائيل سيطرت على أجواء إيران بشكل تام وهي تبلي بلاء حسنا.

وتابع: لقد تواصل الإيرانيون معنا وقد سئمت هذا الوضع وأريد استسلامها غير المشروط، مضيفا ما يحصل الآن لا يماثل أي خطوات اتخذناها ضد إيران في السابق ولن نقبل بدولة تهدد بالتدمير.

واستكمل: الإيرانيون يواجهون مشكلة حقيقية وقد اقترحوا القدوم إلى البيت الأبيض، مضيفا: لقد تم تهديدنا من قبل إيران لسنوات عديدة.

وأشار إلى أن الأسبوع المقبل سيكون حاسما في ما يتعلق بإيران وربما يحدث ذلك قبل نهاية الأسبوع، موضحا إيران تريد إبرام صفقة معنا.

كما أشار أنه منع اندلاع حرب بين الهند وباكستان وهما دولتان نوويتان ولم يكتب أحد عما أنجزته، لكن نفد صبرنا وأبلغت نتنياهو أن يستمر.

وفي سياق آخر، قال: لا تضخم لدينا وتم توفير 88 مليار دولار جراء فرض الرسوم الجمركية.

وتابع الرئيس الأمريكي: سنوفر 800 مليار دولار ومررنا خلال فترة بايدن بأعلى معدلات التضخم في تاريخنا.

وأشار إلى أن أوروبا أجرت 10 تخفيضات على أسعار الفائدة لكننا لم نجر تخفيضا واحدا، مضيفًا: الأموال تتدفق على خزينة بلادنا وبدأنا نبني مصانع كثيرة.

وأوضح: قد أقوم بضرب المنشآت النووية وقد لا أقوم بذلك وكان على إيران التفاوض معنا سابقا.

وفي سياق اخر أظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية، أن ما لا يقل عن 30 طائرة عسكرية أمريكية قد نقلت من قواعد في الولايات المتحدة إلى أوروبا خلال الأيام الثلاثة الماضية.

طائرات صهريجية عسكرية أمريكية

ووفقا لموقع "فلايت رادار24"، فإن الطائرات المعنية كلها طائرات صهريجية عسكرية أمريكية، تستخدم لتزويد المقاتلات والقاذفات بالوقود توقفت 7 منها من طراز كي سي 135 في قواعد جوية أمريكية في إسبانيا وإسكتلندا وبريطانيا.

وذكر موقع " بي بي سي"، أن هذه الرحلات تأتي في وقت تواصل فيه إسرائيل وإيران تبادل الضربات، بعد أن شنت إسرائيل عملية، يوم الجمعة، قالت إنها تهدف إلى تدمير برنامج طهران النووي، ومن غير الواضح ما إذا كانت تحركات الولايات المتحدة مرتبطة بشكل مباشر بالصراع.

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