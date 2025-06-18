الأربعاء 18 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

"الطريق" يفتتح عروض مهرجان الفرق المسرحية في دورته الـ47

مسرحية الطريق
مسرحية الطريق

يشهد مسرح السامر بالعجوزة، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات الدورة السابعة والأربعين من المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وتستمر فعالياته حتى 5 يوليو المقبل.

عرض الطريق 

ويفتتح المهرجان بعرض "الطريق"، الذي تقدمه فرقة الغربية القومية المسرحية، تأليف د. طارق عمار، وإخراج أحمد شفيق، ويشارك في بطولته: أحمد سالم، محمد عبد العزيز، أحمد راضي، سمر مسعد، منار السيد، مارينا أمير، محمد جمعة، حسن عطية، أحمد الشريف، محمد السايس، محمد علاء، محمود قناوي، محمد هشام، وماجد صلاح.

وتدور أحداث العرض في إطار تاريخي، يتناول مرحلة من حياة العارف بالله السيد أحمد البدوي، والملك الظاهر بيبرس، سلطان مصر والشام ورابع سلاطين الدولة المملوكية، مستعرضا الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر، وكيف تعامل كل من السيد البدوي والظاهر بيبرس مع تلك التحديات.

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية

ويشارك بالمهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية 26 عرضا مسرحيا تم اختيارها العرض من بين 120 عرضا مسرحيا تنافست في27 محافظة، عبر لجان التحكيم بالأقاليم الثقافية، وبمشاركة نحو 3000 مسرحي، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية.

وتتكون لجنة تحكيم المهرجان من: مهندس الديكور حازم شبل، والناقد المسرحي الدكتور محمد سمير الخطيب، والموسيقار الدكتور طارق مهران، والمخرج الدكتور سيد خاطر، والمخرج أحمد البنهاوي، فيما يتولى الكاتب سامح عثمان مهام مقرر لجنة التحكيم ومدير المهرجان. 

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المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية مسرح السامر الختامي لفرق الأقاليم المسرحية عرض الطريق الهيئة العامة لقصور الثقافة

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