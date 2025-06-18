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رياضة

أسرع هدف في مونديال الأندية، فودين يكسر صياما تهديفيا استمر 5 أشهر مع مانشستر سيتي

فودين، فيتو
فودين، فيتو

نجح فيل فودين في قص شريط أهداف مانشستر سيتي في بطولة كأس العالم للأندية بنسختها الجديدة، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقبل مرور دقيقتين على بداية لقاء مانشستر سيتي ضد الوداد المغربي، تمكن اللاعب الإنجليزي من تسجيل هدف تقدم السيتزنز عبر تسديدة يسارية على الطائر من قلب منطقة الجزاء.

أسرع هدف في كأس العالم للأندية 2025

وحتى الآن، هذا أسرع هدف في مونديال الأندية بنسخته الجديدة الذي يقام بمشاركة 32 فريقًا.

فودين يعود للتهديف بعد صيام 5 أشهر 

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن فودين كسر صيامه التهديفي بأول هدف له مع الفريق السماوي منذ 5 أشهر.

ولم يسجل فودين أي هدف بمختلف البطولات منذ الخامس والعشرين من يناير الماضي، خلال مواجهة ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتراجع مستوى فودين خلال الموسم الماضي، مما دفع مدربه بيب جوارديولا لتهميشه في الأشهر الأخيرة قبل أن يدفع به اليوم في التشكيلة الأساسية.

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