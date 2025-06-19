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كأس العالم للأندية، لوكا مودريتش يسجل رقما قياسيا أمام الهلال السعودي

لوكا مودريتش، فيتو
لوكا مودريتش، فيتو

كأس العالم للأندية، حقق الكرواتي لوكا مودريتش رقمًا قياسيًّا خلال مشاركته مع ريال مدريد أمام الهلال السعودي، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب هارد روك، ضمن الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشارك مودريتش بديلًا في مباراة فريقه ريال مدريد أمام الهلال السعودي في الدقيقة 84، وكانت النتيجة وقتها تشير إلى التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكتب مودريتش رقمًا قياسيًّا جديدًا بعد مشاركته في مباراة الهلال، حيث تجاوز باولو مالديني ليصبح أكبر لاعب سنا يشارك في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية.

وشارك مودريتش في مباراة اليوم وعمره 39 عامًا و282 يومًا، فيما كان سجل باولو عام 2007 مشاركته وعمره 39 عامًا و173 يومًا.

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كأس العالم للأندية لوكا مودريتش ريال مدريد الهلال السعودي ملعب هارد روك

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