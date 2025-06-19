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خارج الحدود

مدير عام نجمة داوود الحمراء ينفي وجود تسرب مواد خطرة في مستشفى "سوروكا"

مستشفى سوروكا
مستشفى سوروكا

نفى مدير عام نجمة داوود الحمراء وجود تسرب مواد خطرة في مستشفى "سوروكا" في بئر السبع بالنقب عقب إصابته بصواريخ إيرانية.

وحسب صحيفة "معاريف" العبرية فإنه عقب الهجوم الصاروخي الإيراني الذي أصاب المستشفى تم الاشتباه في تسرب مواد خطرة، في الطابق العلوي من المبنى، وقد بدأت الشرطة بإجلاء السكان من موقع الحادث.

وأفاد المستشفى بأن "هناك أضرارا جسيمة أصابت أجزاء مختلفة من المستشفى"، مشيرة إلى "أننا نقوم حاليا بتقييم الأضرار، بما في ذلك الإصابات".

وفي وقت لاحق، نفى مدير عام نجمة داوود الحمراء وجود تسرب مواد خطرة في المستشفى.

يذكر أن هذا المستشفى هو أحد المستشفيات الأساسية التي تعالج الجنود الإسرائيليين الذين يصابون في قطاع غزة.

وأصاب صاروخ إيراني المستشفى صباح اليوم الخميس، وذلك ضمن هجوم صاروخ إيراني أصاب مناطق مختلفة في إسرائيل.

وكان سبق الهجوم الإيراني تعرض منطقة المفاعل النووي الإيراني IR-40 القريب من أراك، لغارات جوية إسرائيلية.

وجاء ذلك بعد ساعات فقط من نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرا باللغة الفارسية، يدعو فيه السكان لإخلاء المنطقة المحيطة بالمنشأة.

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