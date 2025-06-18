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خارج الحدود

قناة عبرية: 1500 إسرائيلي بلا مأوى بعد الضربات الإيرانية علي تل أبيب

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن 20 برجا سكنيا سيتم هدمها في مدينة بات يام  في إسرائيل بعد تعرضها لصاروخ باليستي إيراني.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية، أن 1500 شخص يسكنون هذه الأبراج في بات يام أصبحوا بلا مأوى.

وكان وجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دعمه في الدفاع عن أجواء إسرائيل.

وادعى أن الصواريخ الإسرائيلية تضرب إيران بقوة هائلة وفي المقابل تكبدت إسرائيل خسائر مؤلمة، على حد قوله.

وجاء في بيان لنتنياهو: "أود أن أشكر الرئيس ترامب، الصديق العظيم لإسرائيل..أشكره على وقوفه إلى جانبنا، وأشكره على دعم الولايات المتحدة في الدفاع عن أجواء إسرائيل".

وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل تضرب إيران بقوة هائلة مع إقراره بتكبد خسائر مؤلمة في الحرب.

وقال: "نحن نضرب نظام آية الله بقوة هائلة"، وتابع "نضرب برنامجهم النووي، وصواريخهم، ومقارهم العسكرية، ورموز قوتهم".

وأضاف نتنياهو "نحن نتكبّد خسائر عديدة، خسائر مؤلمة. لكن الجبهة الداخلية قوية، والشعب قوي، ودولة إسرائيل أقوى من أي وقت مضى".

 

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إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الرئيس ترامب الولايات المتحدة

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