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رياضة

ألونسو يثير الغموض بشأن موقف مبابي من مباراة باتشوكا

مبابي
مبابي

كأس العالم للأندية، أكد تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، أن موقف اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، غير واضح من المشاركة خلال مواجهة باتشوكا المكسيكي المقبلة، في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

ريال مدريد ضد باتشوكا 

وتقام مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكان ألونسو استبعد مبابي من المشاركة في مباراة ريال مدريد ضد الهلال السعودي في الجولة الأولى.

وقال ألونسو، عقب التعادل في الجولة الأولى بهدف لمثله أمام الهلال السعودي: "في آخر يومين، لم يكن مبابي في حالة جيدة. يعاني من عدوى فيروسية قوية، وعلينا متابعة تطور حالته يومًا بعد يوم".

وأضاف: "حتى هذه اللحظة لا نعلم إن كان سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة الأحد أمام باتشوكا المكسيكي".

وتابع ألونسو: "نعلم ما يمثله مبابي من قيمة كبيرة للفريق، لكن علينا التعامل مع الوضع بحذر، لن نخاطر به ما لم يكن في حالة بدنية مثالية".

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