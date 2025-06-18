كأس العالم للأندية، الهلال يحافظ على التعادل أمام ريال مدريد في 60 دقيقة

كأس العالم للأندية، حافظ الهلال السعودي على تعادله بهدف لمثله أمام ريال مدريد بعد مرور 60 دقيقة، من المباراة المقامة بينهما حاليًّا على ملعب هارد روك، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم للأندية 2025.

في الدقيقة 34، في أول ظهور هجومي لفريق ريال مدريد، أحرز الفريق الملكي هدف التقدم من هجمة مرتدة وانطلاقة من رودريجو مررها عرضية مرت من أمام دفاع الهلال وصلت عند جونزالو جارسيا سددها من فوق بونو إلى داخل الشباك.

وفي الدقيقة 39، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الهلال السعودي حصل عليها ليوناردو ضد أسينسيو، ليتصدى لها روبن ويسددها بنجاح، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين 1/1.

تشكيل ريال مدريد أمام الهلال السعودي في كأس العالم للأندية

وجاءت تشكيل ريال مدريد أمام الهلال في كأس العالم للأندية كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فيران جارسيا – هويزن – أسينسيو – ترينت ألكيندر أرنولد.

خط الوسط: فالفيردي – تشواميني – بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس – رودريجو – جونزالو.

فيما يتواجد على دكة البدلاء كل من؛ لونين، فران جونزاليس، أردا جولر، لوكاس فاسكيز، مودريتش، سيبايوس، إبراهيم دياز، جاكوبو، يوسف، ماريو مارتن.

تشكيل الهلال السعودي ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية

فيما جاء تشكيل تشكيل الهلال السعودي ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: لودي – كوليبالي – تامباكتي – كانسيلو.

خط الوسط: روبن نيفيز – سافيتش – سالم الدوسري.

خط الهجوم: ماركوس ليوناردو – ميتروفيتش.

فيما يجلس على دكة البدلاء كلًا من: الشلهوب، ناصر الدوسري، حمدان، القحطاني، المعيوف، المالكي، مالكوم.

المجموعة الثامنة تضم إلى جانب الهلال السعودي أندية ريال مدريد الاسباني وباتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.

القيمة السوقية لفريق ريال مدريد

وتبلغ القيمة السوقية لفريق ريال مدريد الإسباني مليارًا و330 مليون يورو، بحسب شبكة "ترانسفير ماركت" ويعتبر ثنائي الفريق بيلينجهام وكيليان مبابي أعلى اللاعبين قيمة في قائمة الملكي، حيث تبلغ القيمة السوقية لكل منهما على حدة 180 مليون يورو، يليهما فينيسيوس جونيور بقيمة 170 مليون يورو.

الهلال السعودي، فيتو

القيمة السوقية لفريق الهلال السعودية

أما فريق الهلال السعودي تبلغ القيمة السوقية له حاليا 154 مليون يورو فقط، أي أن القيمة السوقية لأي لاعب من ثلاثي ريال مدريد بيلينجهام ومبابي وجونيور منفردا، تتخطى القيمة الإجمالية لفريق الهلال بجميع لاعبيه.

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