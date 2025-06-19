تشابي ألونسو: الهلال سيذهب بعيدًا في كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية، تحدث المدير الفني الإسباني تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، عن مواجهة فريقه أمام الهلال السعودي، في الجولة الأولى من دور المجموعات، ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 32 فريقًا.

وخطف الهلال السعودي تعادلا هاما أمام ريال مدريد الإسباني بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب هارد روك في الجولة الأولى.

وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة “هناك إيجابيات وسلبيات من مباراة الهلال، مستوى المنافس كان مميزًا، وأهدرنا العديد من الفرص المحققة للتسجيل”.

وأضاف: "سعيد بأداء ألكسندر أرنولد في أولى مبارياته مع ريال مدريد، الشخصية كانت واضحة والبصمة أيضًا كانت واضحة".

وأكمل المدرب الإسباني: "كانت مباراة قوية جدًّا.. الشوط الأول كان صعبًا على ريال مدريد، وحاولنا احتواء سرعة الهلال، وقمت ببعض التبديلات بسبب الشد العضلي الذي ظهر على بعض اللاعبين".

واختتم تصريحاته قائلًا: "ربما يذهب الهلال بعيدًا في كأس العالم للأندية، ومستوى الدوري السعودي يتطور بشكل ملحوظ".

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