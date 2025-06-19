الخميس 19 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أمريكا تطلب من موظفيها بإسرائيل البقاء في أماكنهم

وزارة الخارجية الأمريكية،
وزارة الخارجية الأمريكية، فيتو

 وجهت وزارة الخارجية الأمريكية موظفيها وعائلاتهم في إسرائيل وغزة والضفة البقاء في أماكنهم إلى إشعار آخر.

خططا لحالات الطوارئ لمساعدة الأمريكيين في إسرائيل

وقالت الوزارة  الأمريكية في بيان لها: “نضع خططا لحالات الطوارئ لمساعدة المواطنين الأمريكيين في إسرائيل”.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن السفارة الأمريكية في إسرائيل ستغلق ابوابها حتى الجمعة المقبل.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إنه نظرًا للوضع الأمني ​​الراهن والصراع المستمر بين إسرائيل وإيران، وجهت السفارة الأمريكية جميع موظفي الحكومة الأمريكية وأفراد عائلاتهم إلى البقاء في أماكن إقامتهم أو بالقرب منها حتى إشعار آخر.

توجيهات قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان أنه نظرًا للوضع الأمني ​​الراهن، وامتثالًا لتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ستُغلق السفارة الأمريكية في القدس أبوابها حتى الجمعة (20 يونيو).

وأشارت إلى أن هذا الأمر يشمل القسمين القنصليين في القدس وتل أبي. ولن تُقدم خدمات جوازات السفر (الطارئة أو العادية) أو التقارير القنصلية عن الولادة في الخارج.

لا توجد رحلات تجارية أو رحلات مستأجرة

ولفتت إلى أنه لا يزال مطار بن جوريون مغلقًا، ولا توجد رحلات تجارية أو رحلات مستأجرة من هناك كما أن الموانئ البحرية في إسرائيل مغلقة، والمعابر البرية المؤدية إلى الأردن تعمل حاليًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل وغزة والضفة إسرائيل وزارة الخارجية الأمريكية السفارة الأمريكية السفارة الأمريكية في إسرائيل

مواد متعلقة

حزب الله: لا يمكن هزيمة ملايين الأحرار الملتفين حول خامنئي ولو اجتمع العالم

إعلام عبري: تضرر منزل وزير البيئة السابق وإصابة 65 شخصا بالهجوم الإيراني الأخير

منظمة الطاقة الذرية بإيران: الكيان الصهيوني هاجم المفاعل النووي في خنداب

أول تعليق من نتنياهو على القصف الإيراني لمستشفى سوروكا

الأكثر قراءة

القبض على "المذيع الفرفوش" بتهمة التحريض على الرذيلة ونشر محتوى خادش للحياء

بلومبرج: قطر تتفاوض مع مصر لاستثمار 3.5 مليار دولارات في مشروع سياحي

أول تعليق من نتنياهو على القصف الإيراني لمستشفى سوروكا

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

نص القرار الجمهوري بتعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية

محافظ دمياط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 74.61% (صور)

كأس العالم للأندية، تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة بالميراس الليلة

دفاع ضحية نجل الفنان محمد رمضان يتقدم بإقرار للتصالح لهيئة المحكمة

خدمات

المزيد

الذهب يتراجع صباح اليوم الخميس 19 يونيو 2025

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 19-6-2025

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

أحدث أسعار القصدير اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

جثث تحت الأنقاض.. تعالوا نعرف قصة انهيار عقار السيدة زينب باللي فيه (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية سماع الأذان وعلاقتها بالابتعاد عن الذنوب والمعاصى

آل البيت النبوي في مصر.. فاطمة بنت الحسن الأنور شقيقة السيدة نفيسة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 19 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية