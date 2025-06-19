أمريكا تطلب من موظفيها بإسرائيل البقاء في أماكنهم

وجهت وزارة الخارجية الأمريكية موظفيها وعائلاتهم في إسرائيل وغزة والضفة البقاء في أماكنهم إلى إشعار آخر.

خططا لحالات الطوارئ لمساعدة الأمريكيين في إسرائيل

وقالت الوزارة الأمريكية في بيان لها: “نضع خططا لحالات الطوارئ لمساعدة المواطنين الأمريكيين في إسرائيل”.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن السفارة الأمريكية في إسرائيل ستغلق ابوابها حتى الجمعة المقبل.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إنه نظرًا للوضع الأمني ​​الراهن والصراع المستمر بين إسرائيل وإيران، وجهت السفارة الأمريكية جميع موظفي الحكومة الأمريكية وأفراد عائلاتهم إلى البقاء في أماكن إقامتهم أو بالقرب منها حتى إشعار آخر.

توجيهات قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان أنه نظرًا للوضع الأمني ​​الراهن، وامتثالًا لتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ستُغلق السفارة الأمريكية في القدس أبوابها حتى الجمعة (20 يونيو).

وأشارت إلى أن هذا الأمر يشمل القسمين القنصليين في القدس وتل أبي. ولن تُقدم خدمات جوازات السفر (الطارئة أو العادية) أو التقارير القنصلية عن الولادة في الخارج.

لا توجد رحلات تجارية أو رحلات مستأجرة

ولفتت إلى أنه لا يزال مطار بن جوريون مغلقًا، ولا توجد رحلات تجارية أو رحلات مستأجرة من هناك كما أن الموانئ البحرية في إسرائيل مغلقة، والمعابر البرية المؤدية إلى الأردن تعمل حاليًا.

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