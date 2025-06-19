آخر تطورات الحالة الصحية لنجل تامر حسني

تعرض نجل الفنان تامر حسني في الأيام السابقة لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها للعناية المركزة بأحد المستشفيات بالقاهرة، وأعلن المطرب خروج "آدم" منها واستقرار وضعه الصحي بعد إجراء عملية جراحية للمرة الثانية.

واكدت الفنانة بسمة بوسيل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" على استقرار حالة آدم الصحية، فقالت: " شكرًا لكل الناس اللي سألت على آدم ودعتله، احنا لسه في مرحلة العلاج فلسه محتاج دعواتكوا، ولكنه الحمدلله احسن بكتير "

تامر حسنى يعلن خروج ابنه من العناية المركزة

وسبق وأعلن الفنان تامر حسني عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن خروج نجله آدم من العناية المركزة واستقرار وضعه الصحي بعد إجرائه عملية جراحية للمرة الثانية.

وكتب:" لكل الغاليين اللي اهتموا بتعب ابني، الحمد لله الوضع مستقر بعد العملية الثانية وخرج من العناية المركزة بفضل الله ثم دعواتكم اللي لو عشت أشكركم عمري كله مش هوفي حقكم وربنا يتمم الشفاء على خير، ودايمًا بقول على دعواتكم الكريمة: لكم مثلها وأضعاف أضعافها.. شكرًا يا أغلى الناس ربنا يحفظكم ويحفظ ولادكم قادر يا كريم".

وظهر الفنان تامر حسني مساء يوم الجمعة الموافق 13 يونيو، في حفلا غنائيا بالكويت، ضمن فعاليات ليلة عمر ويشاركه الحفل تامر عاشور، وذلك بعد أزمة نجله آدم الصحية، خلال اللقاء الذي أجراه وملامح الحزن تسيطر علي شكله، وحتى نبرة صوته أثناء الحديث بسبب الأزمة الصحية التي تعرض لها نجله آدم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.