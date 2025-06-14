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ثقافة وفنون

ريستارت لتامر حسني يحقق هذا الرقم بإيرادات ليلة أمس

تامر حسني
تامر حسني

 حافظ فيلم ريستارت بطولة الفنان تامر حسني على المركز الثاني في إيرادات الأفلام المعروضة حاليًّا بدور العرض السينمائي المصري خلف فيلم “المشروع x”.

وبلغت إيرادات “ريستارت” أمس الجمعة 3 ملايين و46 ألفًا و102 جنيه.

 

قصة فيلم ريستارت 

 تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حول فني صيانة هواتف، يطمح للزواج من فتاة مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ضيق الحال يقف عائقا أمامهما، فيقرران التعاون مع عائلتهما لخوض مغامرة نحو الشهرة عبر الإنترنت.

 

أبطال فيلم ريستارت 

"ريستارت" بطولة: تامر حسني، هنا الزاهد، ميمي جمال، باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا، ومن إخراج سارة وفيق.

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