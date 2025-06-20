من "بريتون وودز" إلى "بريكس"، هيمنة الدولار الأمريكي تحت الحصار، والاقتصاد العالمي يعيد تشكيل خارطته النقدية، وواشنطن تناور بأدوات السطوة

بعد أفول نجم الإمبراطورية البريطانية عقب الحرب العالمية الأولى، شق الدولار طريقه ليكون أساس النظام المالي العالمي، فمع تهاوي الجنيه الإسترليني، تحولت البنوك المركزية إلى الاحتفاظ باحتياطياتها من الدولار ما عزز هذا المسار بعد الحرب العالمية الثانية عبر نظام "بريتون وودز".

ورغم فك ارتباط الدولار بالذهب في "صدمة نيكسون" خلال عام 1971، ظلت الولايات المتحدة تجني ثمار الهيمنة اللاحقة عبر الامتياز الفريد الذي يركز على تمويل العجز التجاري والعسكري بفوائد متدنية، بالإضافة إلى الجاذبية الآمنة، التي يتم من خلالها تحويل سندات الخزانة إلى ملاذ يستقطب 60% من الاحتياطيات العالمية.

أدوات السطوة.. القوة الخفية لواشنطن

لم تكن الهيمنة مجرد ورقة مالية، بل أداة جيوسياسية حاسمة، يتم استخدامها في أغلب الأوقات كسلاح للعقوبات، عبر عزل دول كروسيا عن النظام المصرفي العالمي، ناهيك عن الحصانة المالية، عبر تنفيذ عمليات عسكرية دون ضغوط تمويلية، بالإضافة إلى إجبار الاقتصادات على المرور عبر البنى المالية الأمريكية، وهذا ما شجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تهديد مجموعة بريكس، مما يجسد الثقة المفرطة في السطوة الأمريكية.

الدولار الأمريكي

هل تتراجع هيمنة الدولار

يستشعر بعض صناع السياسات النقدية ومحافظو البنوك المركزية الكبرى حول العالم بأن هناك تراجعا وشيكا في هيمنة الدولار، حيث ترى رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، أن هناك فرصة لمواجهة الهيمنة الطويلة للدولار حاليا مع تعزيز دور اليورو، بما يتيح لمنطقة العملة الموحدة الاستفادة من مزايا طالما كانت حكرا على العملة الأمريكية، مثل انخفاض تكاليف الاقتراض للحكومات والشركات، واقتصاد يتمتع بقدر أكبر من الحماية ضد تقلبات أسعار الصرف.

أما الصين فترى عالما تتنافس فيه العملات بقوة مع تراجع هيمنة الدولار، وتسعى منذ سنوات إلى تعزيز استخدام عملتها عالميا من خلال توقيع اتفاقات لتسوية المدفوعات مع دول مثل البرازيل وإندونيسيا وغيرها، ودفع استخدام اليوان عالميا.

وأشار محافظ البنك المركزي الصيني، بان قونغ شنغ، أن هناك نقاشات جارية حول العالم بشأن تقليص الاعتماد المفرط على الدولار، مضيفا أن مكانة اليوان العالمية قد تعززت خلال السنوات الأخيرة، وبلغت حصة اليوان من المدفوعات العالمية نحو 4.1% في مارس، بحسب بيانات "سويفت"، مقارنة بحصة الدولار البالغة 49%.

ومن الصين إلى روسيا، حيث قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في 22 أبريل 2024، إن روسيا والصين توقفتا بشكل شبه كامل عن استخدام الدولار في تجارتهما المتبادلة، وكشف لافروف أن أكثر من 90% من التعاملات تتم تسويتها بالعملة الوطنية للبلدين.

كما تظهر المؤشرات الحالية أن هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي على أول طريق التراجع، حيث تتنامى طموحات الكتل الاقتصادية الصاعدة في كسر "الهيمنة الأحادية"، مع تزايد اعتماد بعض الدول على العملات المحلية في التبادل التجاري.

وناقشت مجموعة "بريكس" العام الماضي مسألة تجنب الدولار، وزاد الغزو الروسي لأوكرانيا من اهتمام بعض الدول بالابتعاد عن العملة الأمريكية، بعدما أثارت العقوبات الغربية على موسكو تساؤلات حول ما إذا كانت العملة قد تحولت إلى أداة ضغط جيوسياسي، بحسب وكالة بلومبرج.

كما فاقمت مخاطر الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن هذا العام من النفور العالمي من الدولار، إذ طلب بعض المصدرين الأمريكيين تسوية معاملاتهم بعملات بديلة، من بينها اليوان، في مسعى للحد من تأثير تقلبات العملة الأمريكية، وتراجعت حصة الدولار من الاحتياطيات الدولية من نحو 70% في العقد الأول من القرن الحالي إلى 60% في عام 2022، وجاء بعده اليورو بنسبة 20%، ثم عدد من العملات الأخرى التي لم تتجاوز نسبتها خانة الآحاد، مثل الين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني، وفق دراسة "المجلس الأطلسي".

لماذا يسعى خصوم أمريكا إلى كسر هيمنة الدولار؟

يسعى خصوم واشنطن إلى كسر هيمنة الدولار لأنها تمنح الولايات المتحدة قوة غير مسبوقة في التأثير على الاقتصاد العالمي خارج حدودها السيادية، فعبر سيطرتها على العملة الاحتياطية الأولى عالميًا، تستطيع واشنطن فرض عقوبات مالية فعالة تعزل دولًا بأكملها عن النظام المصرفي العالمي، وتحد من قدرتها على إجراء معاملات تجارية دولية أو الوصول إلى احتياطاتها من النقد الأجنبي.

كما ترى دول، مثل الصين وروسيا وإيران، أن هذا النفوذ المالي يمثل أداة "هيمنة جيوسياسية" أكثر منه مجرد امتياز اقتصادي، فكلما بقي الدولار مهيمنا على التبادلات العالمية، ظلت الاقتصادات الأخرى مضطرة إلى المرور عبر النظام المالي الأمريكي، بما فيه من قواعد رقابية وتشريعات تخدم مصالح واشنطن.

ماذا تخسر واشنطن لو تخلى العالم عن الدولار؟

فقدان الدولار لمكانته على الساحة العالمية قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض وزيادة التقلبات المالية وتآكل القوة الشرائية ما قد يجبر الولايات المتحدة على المفاضلة الصعبة بين أولوياتها الدفاعية والاجتماعية، هذا التحول يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الطلب على الدولار، وقد تتراجع الاستثمارات في الأصول الأمريكية مثل سندات الخزانة، مع اتجاه الدول إلى تنويع محافظها لتشمل عملات أخرى.

ومع تقليص الدول لحيازاتها من الأصول المقوّمة بالدولار الأمريكي، تتراجع قدرة الاحتياطي الفيدرالي على التأثير في الأوضاع المالية العالمية، الأمر الذي يؤثر على فعالية قرارات السياسة النقدية الأمريكية، ولذك فإن التخلي عن استخدام الدولار له تداعيات جيوسياسية، إذ يمكن أن يُضعف من قوة الولايات المتحدة على الساحة الدولية، وتتراجع أيضا أداة النفوذ التي تستخدمها الولايات المتحدة ضد الدول الأخرى. وتفقد واشنطن تدريجيًا قدرتها على استخدام الدولار كأداة دبلوماسية أو كسلاح اقتصادي.

كما أن الفراغ الذي قد ينشأ حال حدوث ذلك، لن يمر وقت طويل قبل أن تملأه قوى جيوسياسية طامحة، وبالتالي فإن الحفاظ على مركزية الدولار لا يرتبط فقط بالاقتصاد، بل يعد ركيزة أساسية في حماية الأمن القومي للولايات المتحدة واستمرار دورها القيادي على الساحة الدولية.

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