البنوك المركزية تتجه بقوة للذهب بديلا عن الدولار.. تحول تاريخي في استراتيجيات الاحتياطيات العالمية.. ومصر تدخل على خط شراء المعدن الأصفر

المشهد النقدي العالمي يشهد إعادة تشكيل غير مسبوقة، في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم خلال السنوات الأخيرة، حيث يتحول الذهب من أصل تقليدي إلى سلاح استراتيجي في مواجهة عصر الأزمات المتداخلة، حيث كشف أحدث استطلاع لمجلس الذهب العالمي، عن تحول جوهري في سياسات البنوك المركزية العالمية.

وتشير توقعات المجلس إلى أن حوالي 95% من البنوك المركزية تخطط لتعزيز احتياطيات الذهب خلال العام الجاري، بينما يتجه 75% لتقليص الاعتماد على الدولار الأمريكي خلال السنوات الخمسة المقبلة، حيث تعكس هذه المؤشرات هزة ثقة في النظام النقدي التقليدي بسبب التضخم والتوترات الجيوسياسية.

احتياطي الذهب العالمي، فيتو

التوجهات العالمية للذهب كاحتياطي استراتيجي

وفي ظل التوجهات العالمية للذهب كاحتياطي استراتيجي بدلا من الدولار، فإن هناك عدة محركات رئيسية ساعدت على هذا الأمر، والتي يأتي في مقدمتها هيمنة المخاطر الجيوسياسية، حيث إن 81% من بنوك الأسواق الناشئة تعد التوترات الدولية عاملا حاسما مقابل 60% في الاقتصادات المتقدمة، وهذا بجانب تخطت مشتريات الذهب حاجز 1000 طن سنويا.

ولم تقف المحركات عند هذا الحد، لأن التضخم يهدد الاقتصادات الناشئة بشكل كبير، لأن 84% من بنوك هذه الدول تصنف التضخم تهديدا رئيسيا، مقابل 67% في المتقدمة، ناهيك عن الحروب التجارية التي تزيد الضغوط أيضا، حيث يوجد 69% من الاقتصادات النامية تعتبر الرسوم الجمركية عاملا مؤثرا، مقابل 40% في المتقدمة.

خطة مصر لاحتياطي الذهب

وبالنسبة لمصر، سجل رصيد الذهب المدرج ضمن الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، حيث زاد بقيمة 3.04 مليار دولار، محققا نموا بنسبة 28.5%، ليصل إلى 13.679 مليار دولار بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ10.644 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2024.

احتياطي الذهب لمصر، فيتو

وعلى أساس شهري، ارتفع احتياطي الذهب بقيمة 50 مليون دولار مقارنة بمايو 2025، الذي سجل حينها 13.629 مليار دولار، ليواصل بذلك الاتجاه التصاعدي للشهر الخامس على التوالي.

رصيد احتياطي الذهب في مصر

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن رصيد الذهب الأجنبي ارتفع خلال الربع الأول من عام 2025 بقيمة 1.96 مليار دولار، بمعدل نمو بلغ 18.4%، وكان الاحتياطي ارتفع في فبراير 2025 إلى 11.851 مليار دولار، بزيادة قدرها 755 مليون دولار عن يناير الذي بلغ 11.416 مليار دولار، بعدما سجل الأخير زيادة بنحو 772 مليون دولار مقارنة بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2024.

وكان رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر، حقق قفزة كبيرة خلال عام 2024 بنسبة نمو 26.11%، حيث ارتفع من 8.440 مليارات دولار في ديسمبر 2023 إلى 10.644 مليارات دولار بنهاية ديسمبر 2024، وتؤكد هذه الأرقام التزام مصر بتعزيز احتياطياتها من الذهب كجزء من استراتيجيتها لإدارة المخاطر الاقتصادية.

وأكد مجلس الذهب العالمي أن هذه التحولات ليست مؤقتة، حيث إن تراجع الدولار كأصل احتياطي مهيمن لم يعد نظرية، بل خطة فعلية لـ3 من كل 4 بنوك مركزية، وهذا في الوقت الذي يعزز فيه الذهب مكانته كـ"ملاذ أخير" في عصر الاضطرابات، خاصة مع تصاعد النزاعات التجارية، وعدم فعالية سياسات الفائدة في كبح التضخم.

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