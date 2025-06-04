مفاجأة، «ثقافة الأقصر» قدمت طلبًا لمد فترة تطوير «منطقة التنقيب»

أفاد مصدر مطلع بأن فرع قصر ثقافة الأقصر تقدم بطلب جديد لمد فترة أعمال التطوير الجارية لقصر ثقافة الطفل بمنطقة أبو الجود إلى نهاية شهر يوليو بدلًا من مطلع شهر يونيو.

طلب جديد من ثقافة الأقصر لمد أعمال شركة المقاولات

وأكد المصدر لـ«فيتو» أن الطلب تم إرساله إلى الهيئة العامة لقصور الثقافة لإقليم جنوب الصعيد للموافقة عليه، بغرض تطوير أعمال الصرف الصحي لكونه متهالك، وأن كل ذلك بالمجان.

تجدد حبس المتهمين في قضية قصر ثقافة الطفل بالأقصر

وأصدر قاضي التجديد بمحكمة الأقصر الجزئية قرارا بتجديد حبس الـ5 أشخاص من عمال الشركة المتورطة في أعمال التنقيب عن الآثار أسفل قصر ثقافة الطفل بمنطقة أبو الجود بالأقصر، 15 يوما على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد في الموعد.

وكان النيابة العامة في محافظة الأقصر أمرت بحبس المتهمين الخمسة العاملين لدى شركة المقاولات، 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد في حينه، والمتهمين أحدهم مقيم بدائرة بندر الأقصر والأربعة الآخرين من محافظات مختلفة لوجه بحري.

وبدأت النيابة العامة في الأقصر مباشرة التحقيقات منذ تمام الساعة الـ3 ظهرا يوم الثلاثاء، حتى الـ 4 فجرا من اليوم الأربعاء، لتصل مدة التحقيقات 13 ساعة متواصلة مع المتهمين الخمسة في أعمال التنقيب عن الآثار أسفل قصر ثقافة الطفل بمنطقة أبو الجود بالأقصر.

وفي وقت سابق انتقلت اللجنة الثلاثية الأثرية التي شكلتها منطقة آثار الأقصر، يوم الأحد الماضي، إلى الموقع وجدت حفرة تدل على الحفر والتنقيب بشكل جذري، كما تم العثور على أدوات الحفر مثل الكوريك والمقطف وأساليب الإضاءة وملابس العمل التي كانوا يرتدونها، كما أن الأشخاص من قاموا بالتنقيب بيتوا النية على الحفر خلسة للتنقيب عن الآثار ووفروا أساليب المعايشة، وأيضا تم العثور على أقنعة اوكسجين التي تساعدهم على أعمال الحفر، ولم يقوموا بأي عمل ترميم الجداريات بقصر ثقافة الطفل في الأقصر.

وعثرت اللجنة الثلاثية على أمفورة أثرية كاملة تعود للعصر الروماني كانت تستخدم لحفظ النبيذ والزيوت، بجانب أواني فخارية، وطوب للعصر البطلمي والروماني، مما يقود إلى كشف أثري كبير بالمنطقة.

وأفاد تقرير اللجنة الثلاثية بأن الحفرة عقمها للخط الأفقي 5 أمتار وطولها 9 أمتار أي أنها «سرداب - قطرة» على شكل حفل «L» امتدت من الغرفة الشرقية إلي نهاية المبنى والخروج إلى الشارع شرقا، وأثناء الفحص تم العثور على شواهد أثرية والتي قد تقود إلى كشف أثري كبير.

وكانت شركة مقاولات من أسوان قامت بعرض طلب إهداء مجانًا على قصر ثقافة الأقصر لتنفيذ أعمال صيانة داخل قصر ثقافة الطفل بمنطقة أبو الجود، مقابل دعاية للشركة بأنها من قامت بذلك.

ووافقت الثقافة في الأقصر، وعرضت عليهم عدد من الأماكن ومنها قصر ثقافة الطفل في أبو الجود، وهو عبارة عن شقتين بمساحة 140 متر دور أرضي في عمارة إسكان اجتماعي، وصمموا على الموقع بحجة أنه مكان صغير مناسب للميزانية.

وأكدت ثقافة الأقصر للشركة أن الموقع تابع للمحافظة ومجلس المدينة حيث أنه مؤجر ولابد من الحصول على الموافقة وحسب تصريحات الثقافة، أنهم حصلوا على موافقة المحافظة ومجلس المدينة، وبدأوا يوم 25 فبراير الماضي فى العمل بالموقع لبدء أعمال الصيانة، فيما قادت الصدفة إلى حدوث هبوط أرضي في الشارع أمام قصر الثقافة مما أدى إلى كشف المستور.

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