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حوادث

النيابة تستدعي شابا قفز من شقة نشب بها حريق في عين شمس

حريق، فيتو
حريق، فيتو

تباشر نيابة عين شمس التحقيق في إصابة شاب سوداني الجنسية إثر سقوطه من شرفة شقة سكنية بالطابق الأول، أثناء محاولته الهروب من حريق هائل اندلع داخل الشقة الواقعة بشارع 6 أكتوبر في منطقة عين شمس.

وأمرت النيابة العامة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدًا لسماع أقواله، كما قررت انتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة فنية لموقع الحريق وكشف ملابساته وأسباب اندلاعه.

وكانت  غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغًا من غرفة النجدة يفيد تصاعد أدخنة كثيفة وألسنة لهب من شقة سكنية، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمنع امتداده إلى العقارات المجاورة، فيما أظهرت المعاينة الأولية أن الحريق نشب داخل شقة بالطابق الأول.

وخلال محاولات السيطرة على النيران، أقدم شاب على القفز من الشرفة هربًا من الحريق، ما أسفر عن إصابته بكسور متفرقة بالجسم، تم نقله على إثرها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل.

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